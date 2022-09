Il l’a échappé belle quand il a lâché le ballon qu’il avait cueilli. L’arbitre aurait pu siffler penalty. N’a pas dû faire d’arrêts miraculeux. Plusieurs sorties aériennes.

6 Debast

Plus de mauvaises passes que d’habitude. Mais à sa décharge, il a osé jouer de l’avant. Et défensivement, il a fait son travail.

6,5 Hoedt

Il a été utile, surtout sur les nombreux ballons aériens. A réparé les quelques erreurs de ses coéquipiers.

5 Vertonghen

Pas encore le meilleur Vertonghen et il le sait. Avait du mal à trouver l’homme libre devant lui. Totalement surpris sur une balle en profondeur qui a offert aux Roumains leur plus grande occasion du match.

5 Kana

Fameusement handicapé après huit minutes de jeu, quand il s’est déjà pris une carte jaune. Pas toujours précis dans son passing et le premier à avoir été remplacé.

6,5 Ashimeru

Le meilleur Anderlechtois du début de match avec quelques actions intéressantes, mais il a moins eu le ballon par après. N’a pas été épargné par ses adversaires.

6,5 Arnstad

Bien sûr qu’il peut faire mieux balle au pied. Mais au moins, il a montré qu’il était un énorme guerrier. Surtout défensivement, il a abattu un gros travail. Et il était auteur d’un des meilleurs tirs du match, même s’il aurait aussi pu servir Murillo. Personne ne méritait de 7/10 dans ce match très fermé.

5,5 Murillo

L’une ou l’autre passe prometteuse, mais pas assez régulier. Mauvais centre vers Refaelov après une belle attaque à l’heure de jeu.

6 Amuzu

Le danger devait venir de son flanc, vu qu’il était plus rapide que son adversaire. Avec sa meilleure action, il a servi Silva, qui n’en a pas profité. Aurait pu faire encore plus mal aux Roumains.

6 Refaelov

Il courait bien entre les lignes et a tenté d’être le relais entre Silva et le reste de l’équipe. Mais il a dû couvrir d’énormes espaces et n’a donc pas pu être très dangereux. Quelques bonnes passes quand même.

5 Silva

Il a eu la meilleure occasion de la première mi-temps, mais dans sa finition il ne s’est pas montré assez tueur. Seul sur une île, il a eu du mal à garder le ballon.

6 Verschaeren

Montée au jeu correcte lors de laquelle il n’a pas perdu de ballons, même dans des situations compliquées. Mais il n’a pas trouvé la faille non plus.

6 Mazzù

Il avait mis sur pied une bonne organisation défensive. Mais contre une équipe si limitée, ses joueurs se sont créé trop peu d’occasions. Il doit avoir senti que les joueurs veulent encore se battre pour lui.