Michel Verschueren est décédé à l’âge de 91 ans

Né le 17 mars 1931 à Boortmeerbeek, dans le Brabant flamand, Michel Verschueren a étudié l’éducation physique à l’Université catholique de Louvain. Il a eu une modeste carrière de joueur au KRC Boortmeerbeek, mais c’est à Alost qu’il a véritablement entamé sa carrière dans le football.

Il y a tout juste quatre jours, l’ancien manager général d’Anderlecht nous donnait une interview. Il s’était fracturé un plateau sous le genou, mais avait gardé sa lucidité et son amour d’Anderlecht.

En 1957, Michel Verschueren, âgé de 26 ans, est engagé comme préparateur physique à l’Eendracht Alost, qui venait de monter en D2. Le club est promu en D1 en 1960. Lors d’un match à domicile contre le Standard en novembre 1961, l’arbitre (wallon) Arthur Blavier expulse plusieurs joueurs d’Alost. Verschueren (et avec lui tout Alost) ne l’accepte pas et des incidents se produisent. Le coach physique sera banni des terrains belges pendant un an.

C’est en 1963 que Michel Verschueren arrive au Parc Astrid. Albert Roosens, le président d’Anderlecht, l’attire au Sporting où il sera préparateur physique de l’équipe de Paul Van Himst alors entraînée par Pierre Sinibaldi. Elle gagnera cinq titres de champion (1964, 1965, 1966, 1967, 1968) et sa première Coupe de Belgique (1965).

Il quitte Anderlecht en 1969, suivant l’entraîneur Norberto Höfling au Daring. Arrivé comme préparateur physique, Verschueren ne tarde pas à devenir manager du club présidé par Jean-Baptiste L’Ecluse qui deviendra le RWDM (Racing White Daring de Molenbeek) en 1973. Deux ans plus tard, le RWDM de Maurice Martens, Johan Boskamp, Benny Nielsen et autre Nico De Bree était sacré champion de Belgique. Verschueren parvint à attirer Paul Van Himst au stade Machtens la saison suivante.

« Mister Michel » revient par la grande porte à Anderlecht en 1980, attiré par le président Constant Vanden Stock. C’est le début d’une histoire de 23 ans au sein du club le plus titré du pays.

Durant cette période, le Sporting remportera 11 de ses 34 titres de champion (1981, 1985, 1986, 1987, 1991, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2003-04), 3 de ses 9 Coupes de Belgique (1988, 1989, 1994) une Coupe de l’UEFA (1983) et jouera deux autres finales européennes : la Coupe de l’UEFA (1984) et la Coupe des Coupes (1990) et disputera les demi-finales de la Coupe des clubs champions en 1982 et 1986.

Les années 80 ont aussi vu le Sporting remplacer le stade Emile Versé par le stade Constant Vanden Stock, qui inaugurait les loges en Belgique, dont la construction a été achevée en 1991.

Michel Verschueren est manager du Sporting en 1995, au moment de l’arrêt Bosman, qui secoue tout le football européen.

Alain Courtois est désigné comme son successeur en janvier 2002, mais l’ancien secrétaire général de l’Union belge, qui collabore dans un premier temps avec le « Renard argenté », quitte son poste en octobre 2002. C’est finalement en 2003 que Michel Verschueren cède, à 72 ans, son fauteuil de manager à Herman Van Holsbeeck.

Verschueren intègre alors le comité de direction du RSCA et prend en charge le « Saint-Guidon », le restaurant du stade d’Anderlecht.

Après sa carrière de manager, il s’est lancé en politique, se présentant sur les listes de l’Open VLD lors des élections à la Chambre en 2004, mais il n’a pas été élu.

Michel Verschueren, qui s’était fracturé le genou dans un accident de voiture pendant l’été, s’était encore confié dans une longue interview à la DH le week-end dernier. Il était le père de Michael Verschueren, qui lui aussi a été très actif au sein de la direction du RSCA occupant un temps la fonction de CEO.

Le RSC Anderlecht pleure la disparition de Michel Verschueren une « icône du club »

Le RSC Anderlecht a réagi officiellement dans un communiqué à l’annonce du décès de son ancien manager survenue mercredi.

« Michel Verschueren nous a quittés à l’âge de 91 ans. Sous son règne, les Mauve et Blanc ont remporté 11 titres nationaux, trois coupes et la Coupe de l’UEFA en 1983. Avec un tel bilan, il est à juste titre qualifié d’icône du club.

Le club tout entier pleure sa disparition et est reconnaissant à Mister Michel pour tout ce qu’il a représenté pour notre club.

Le club souhaite exprimer ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis, et en particulier à son fils Michael Verschueren, qui est membre du conseil d’administration du Royal Sporting Club d’Anderlecht. »

Le monde du football belge salue la disparition de Michel Verschueren : « une légende »

Le décès de Michel Verschueren, l’ancien manager du Sporting d’Anderlecht, annoncé mercredi matin, a provoqué de très nombreuses réactions sur Twitter:

Aad de Mos (ancien entraîneur du club): « Force à toute la famille d’Anderlecht pour le décès d’une légende ».

Philippe Vande Walle : « L’une des plus grandes figures de notre football belge n’est plus. R.I.P. et merci Michel Verschueren. Beaucoup de force à Michael Verschueren et à toute la famille. »

Geert De Vlieger (ancien joueur du club): " ‘Verschueren’ n’est plus, l’homme pour qui Anderlecht passait toujours en premier (j’ai eu le plaisir de le vivre moi-même). Repose en paix, Mister Michel. »

Club de Bruges : « Nos sincères condoléances. Beaucoup de force à la famille, aux amis et à tout le monde à Anderlecht. »

Union St-Gilloise : « Repose en paix, Mister Michel. »

Sporting de Charleroi :Reposez en paix, Mister Michel. Une trace indélébile dans le football belge. Le Sporting de Charleroi adresse ses plus sincères condoléances à la famille Mauve. ».

Standard; « Le Standard de Liège présente ses plus sincères condoléances à la famille de Michel Verschueren, à ses proches et au RSCA "

Union belge de football: " Adieu, Mister Michel » .

Pro League : « La légende du football belge Michel Verschueren est décédée. Nos pensées sont avec le RSC Anderlecht, sa famille et ses amis. Repose en paix, Monsieur Michel. »

Beerschot : « Le club tient à exprimer son soutien à la famille Verschueren, à toute la famille d’Anderlecht et à tous les amis et connaissances de Mister Michel. Repose en paix. »

Antwerp FC : « Repose en paix, Michel Verschueren ! RAFC souhaite à la famille de Mister Michel et au RSC Anderlecht beaucoup de force dans cette perte ».

La Gantoise: « RIP Mister Michel, légende du RSCA et icône du football belge. Beaucoup de force à tout le monde à Anderlecht, aux amis et à la famille. Repose en paix, renard argenté. »

KV Ostende : « Beaucoup de force aux proches de Michel Verschueren et à l’ensemble de la famille du RSC Anderlecht. RIP Mister Michel. »

KV Malines: « Force à la famille, aux amis et aux connaissances de Michel Verschueren. Et à toute la famille d’Anderlecht. »