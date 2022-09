Le même vélo que Remco Evenepoel sur la Vuelta vous intéresse ? Il faudra passer à la caisse

La marque américaine va plus loin en proposant aujourd’hui à la vente 100 cadres « Rojo » en version limitée. Un superbe souvenir qui n’est cependant pas à la portée de toutes les bourses. Le kit Cadre S-Works Tarmac SL7 Rojo LTD (soit le cadre, avec juste la fourche et la tige de selle) vous sera facturé 5700€. Soit 500€ de plus que le même modèle, avec les couleurs classiques. Cela fait cher le coup de peinture…

Il vous restera juste à ajouter deux roues, le groupe changement de vitesses/freins à disque, la selle, le guidon. Si vous souhaitez le même équipement que Remco, vous dépasserez allègrement les 10 000 €.

A ce prix-là et si vous êtes fan au point d’acheter le même vélo que le prodige de Scheepdaal, mieux vaut espérer qu’il n’aligne pas trop vite les succès dans les grands tours…