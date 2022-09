Coupe Davis: la Belgique menée par l'Australie après le premier match et la défaite Bergs face à Kubler

Dans la foulée, David Goffin, 31 ans, 62e mondial, sera opposé à Axel De Minaur, 23 ans, 22e mondial et numéro 1 chez les Australiens en l'absence de Nick Kyrgios (ATP 20).

La rencontre se joue en trois matches (et en trois sets avec jeu décisif) et se clôturera par le double qui verra la paire traditionnelle de Coupe Davis côté belge: Sander Gillé (ATP 78 en double) et Joran Vliegen (ATP 90 en double) affronter Matthew Ebden, 33e mondial en double, et Max Purcell, 37e.

La Belgique figure dans le groupe C, organisé à Hambourg, avec l'Allemagne qu'elle affrontera vendredi et la France, qu'elle défiera samedi. Allemands, sans Zverev, blessé, et Français, privés de Monfils, s'affronteront mercredi.

Les deux premiers de chacun des quatre groupes - les trois autres sont organisés à Bologne, Valence et Glasgow - se qualifient pour la phase finale à Malaga du 22 au 27 novembre.