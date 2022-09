Bruges peut-il continuer son sans-faute contre le FC Porto? Suivez notre direct commenté à 21h00

A domicile, les Portugais seront clairement favoris. Mais Bruges ne sera pas un oiseau pour le chat. Face au Bayer, Nielsen and co ont prouvé qu'ils avaient le niveau de la compétition. Surtout, ils ont démontré qu'ils pouvaient faire le dos rond lorsqu'ils étaient dominés pour gagner la partie. Dans cette optique, Bruges va certainement jouer en contre et profiter des espaces laissés par son adversaire.

Composition probables:

Porto: Diego Carlos, Pepê, Carmo, Pepe, Zaidu, Eustaquio, Uribe, Veron, Galeno, Evanilson, Martinez

Bruges: Mignolet, Meijer, Sylla, Mechele, Odoi, Nielsen, Vanaken, Onyedika, Sowah, Jutgla, Skov Olsen.

Suivez notre direct commenté: