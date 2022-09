Une véritable délivrance pour notre compatriote et son jeune équipier Martijn Wydaeghe qui ne s’étaient plus imposés depuis la Catalogne en octobre de l’an dernier. C’est donc une première avec cette nouvelle Hyundai WRC1 hybride, la seizième de la carrière du Saint-Vithois rejoignant au palmarès le regretté Bjorn Waldegard, premier champion du monde de l’histoire, et son équipier Ott Tanak !

«Un véritable soulagement après ce qui est arrivé à Ypres»

"Quel soulagement", s’est exclamé notre quintuple vice-champion du monde au moment d’immobiliser sa monture sur un énorme drapeau noir-jaune-rouge.

"Après ce qui nous est arrivé à Ypres, on avait vraiment besoin de cette victoire. Cela n’a pas été une saison facile pour nous jusqu’ici avec de nombreux déboires. On savoure d’autant plus cet instant. On est surtout très heureux pour l’équipe qui voit enfin tout son travail récompensé. On a pas mal galéré ces derniers mois et aujourd’hui, on décroche notre premier triplé. Ce n’était encore jamais arrivé depuis que j’ai débuté avec la marque coréenne il y a huit ans. C’est vraiment un moment exceptionnel qu’on va fêter dignement. Merci à tout le team."

Quatrième sur la route et au classement vendredi, Thierry Neuville a profité de l’abandon de Sébastien Loeb et de la crevaison de Pierre-Louis Loubet pour passer en tête à l’issue de la 9espéciale de cette épreuve marquée par une incroyable hécatombe se poursuivant encore ce dimanche avec l’abandon d’Elfyn Evans (défaillance du turbo), le seul des pilotes Toyota encore en ordre utile.

Le résident monégasque a ensuite aligné trois meilleurs temps pour se ménager une avance suffisante avant de gérer son effort puis de terminer en roue libre, sans même récolter le moindre bonus dans l’ultime "Power Stage". "Je voulais vraiment assurer ce résultat important pour tout le monde."

Thierry Neuville remonte ainsi à la troisième place du championnat du monde, à 76 unités du leader Kalle Rovanpera et à 23 de son équipier Ott Tanak auquel il n’a voulu faire aucun cadeau en réfutant toute idée d’éventuelle consigne visant à intervertir les positions : "Il reste trois rallyes cette année et je peux encore viser la victoire partout."

Et peut-être toujours terminer vice-champion du monde et premier pilote Hyundai au championnat. N’oublions pas que pour tout pilote, votre premier adversaire est toujours votre équipier…