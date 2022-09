Mazzù après le 1 sur 12 d’Anderlecht: «Non, je n’ai pas peur pour ma place»

Cela se traduit différemment selon le caractère des joueurs : Hoedt qui hurle sur un gamin (Sadiki) alors qu’il est au moins aussi fautif sur l’ouverture du score campinoise; Esposito qui célèbre de façon arrogante après sa jolie égalisation et dont la perte de balle est à la base du goal de la victoire au Kuipje. Mais, de façon plus généralisée, c’est la tête baissée qui se manifeste. Les joueurs n’osent plus rien tenter. Et le phénomène Duranville, qui rentre de plus en plus tôt, ne peut pas toujours cacher la forêt, à 16 ans.

Une semaine importante avant une fenêtre de tir

Dans une situation comme celle-ci, c’est vers l’entraîneur que tout le monde se tourne. Felice Mazzù vit sa première crise en tant qu’entraîneur du Sporting et la question de son avenir à court terme se pose déjà. Anderlecht joue encore deux rencontres (à Bucarest jeudi en Coupe d’Europe, puis contre Courtrai dimanche en championnat) puis ce sera une trêve internationale de quinze jours.

Il serait bien inspiré de redresser la barre avant d’offrir une fenêtre de tir à sa direction. Selon nos informations, sa position n’est pas menacée pour l’instant. Le président Wouter Vandenhaute, qui était à la base de sa venue, et le CEO Peter Verbeke, n’ont pas perdu confiance dans les capacités de celui qui, ironie du sort, avait reçu le prix Guy Thys du meilleur entraîneur, samedi. Mais il ne doit plus perdre de temps.

Dans la petite salle de presse du Kuipje, Mazzù a tout fait pour rester positif, un sentiment qu’il tente coûte que coûte de faire passer à son vestiaire pour ramener de la confiance. "La crise ? Je ne m’occupe pas de ce qui se passe autour de moi. Je suis là pour travailler et faire gagner mon équipe. Mais je ne dis pas non plus qu’il n’y a pas de crise. Est-ce que j’ai peur pour ma place ? Non, je ne pense pas à ça. Un entraîneur passe par de très bons et de moins bons moments. Quand c’est plus compliqué, on ne doit pas avoir peur mais continuer à travailler et à y croire."

«Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités»

Depuis un mois, on peut remarquer que le Sporting joue quasiment toujours mal en première mi-temps et sort la tête de l’eau après le repos. Parce que la mise en place est mauvaise ou parce que le coaching en cours de partie de Mazzù est bon ? « Le problème n’est pas tactique, on joue d’ailleurs mieux à l’entraînement qu’en match, défend Lior Refaelov. Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités, tous. Nous ne ne mettons pas assez d’intensité défensivement. » Mais tout le monde sait qui finit par payer l’addition quand ça ne tourne pas...