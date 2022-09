La RTBF choisit de diffuser Steaua Bucarest-Anderlecht en TV et, à nouveau, l'Union sur Auvio

La RTBF: "Un choix difficile à poser"

Si l’on pouvait s’attendre à ce que le service public pratique l’alternance, et choisisse Union-Malmö ce jeudi, il a préféré diffuser Steaua Bucarest – Anderlecht: "Le plus important pour la RTBF, c'est de pouvoir proposer gratuitement à notre public tous les matches en direct de l'Union et d'Anderlecht, même quand ils jouent en même temps", explique Benoît Delhauteur, responsable des sports. "Ensuite, reste à savoir lequel nous diffusons sur Tipik et lequel est seulement sur Auvio. C'est toujours un choix difficile à poser entre deux clubs populaires auprès de notre public. Nous nous basons sur de nombreux critères sportifs, médiatiques et logistiques et avons, pour cette deuxième journée, opté pour Anderlecht."

L'audience de Silkeborg-Anderlecht, loin d'être une affiche, n'avait pourtant pas été un carton, jeudi passé: 107 000 spectateurs de moyenne, seulement, contre 172 000 à un Bruges - Leverkusen sur Club RTL en Ligue des champions la veille, et 181 000 pour le très glamour PSG-Juventus, mardi. L'audience dicte en bonne partie les choix de la chaîne publique, et si Anderlecht attire plus de téléspectateurs que l'Union, on reste loin des scores de l'imbattable Standard, qui, à titre d'exemple, réunissait 222 000 téléspectateurs sur La Deux à l'automne 2020 lorsqu'il affrontait le modeste Lech Poznan.

Comme la semaine passée, le match de l’Union de ce jeudi sera également re-diffusé en fin de soirée sur Tipik.

À nouveau à la même heure lors des deux dernières journées

Le dilemme ne se présentera plus lors des deux prochaines journées, puisque jeudi 6 octobre, Braga-Union (21h) ne se disputera pas à la même heure qu’Anderlecht-West Ham (18h45). Union-Braga, le jeudi 13 octobre, aura lieu à 18h45 et West Ham – Anderlecht à 21h. L'Union aura droit à son exposition en "prime time", ce qui n'est pas anecdotique pour le club bruxellois ni pour ses sponsors. Mais un choix se reposera sur les deux dernières journées, puisque Anderlecht et l'Union joueront à la même heure jeudi 27 octobre (18h45) et jeudi 5 novembre (21h). Il faudra voir ce que la RTBF décide à ce moment. "Pour les cinquième et sixième journées, rien n'est encore acté", conclut Benoît Delhauteur.