Alex Albon quittera l’hôpital mardi: il a souffert de complications qui ont entraîné une insuffisance respiratoire

Albon a été remplacé par le pilote de réserve le Néerlandais Nyck de Vries à Monza après s’être senti mal samedi matin. Il a été opéré avec succès à l’hôpital San Gerardo. Cependant, des complications anesthésiques inattendues sont survenues après l’opération et ont entraîné une insuffisance respiratoire. Albon a dû être à nouveau intubé et transféré aux soins intensifs. Son état s’est nettement amélioré dans la nuit de samedi à dimanche. La ventilation mécanique n’a plus été nécessaire au matin du Grand Prix et Albon a pu quitter les soins intensifs. Mardi, il sera autorisé à rentrer chez lui.

Selon Williams, Albon va désormais se concentrer sur son rétablissement en vue du prochain Grand Prix de Formule 1, le 17e de la saison, le 2 octobre sur le circuit urbain de Marina Bay Street à Singapour.