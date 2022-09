À 19 ans, Alcaraz ne perd pas de temps: vainqueur de l’US Open et plus jeune n° 1 mondial de l’histoire

Dans la nuit de dimanche à lundi, Carlos Alcaraz n’a laissé que des miettes à son adversaire, le Norvégien Casper Ruud, tout frais n°2 mondial (6-4, 2-6, 7-6 (7/1), 6-3). "Je n’ai pas les mots. Je veux juste continuer de rêver. […] J’ai pensé à ma maman et à mon grand-père. À beaucoup d’autres membres de ma famille qui n’ont pas pu venir", a-t-il confié, après avoir grimpé dans les tribunes pour rejoindre son père, un de ses trois frères et son coach Juan Carlos Ferrero.

"C’est dingue. Je n’aurais jamais imaginé y parvenir à 19 ans. Tout est arrivé si vite. C’est incroyable. J’en rêve depuis que je suis enfant, depuis que j’ai commencé le tennis. Alors soulever ce trophée, c’est magnifique. C’est incroyable de laisser une trace dans l’histoire, mon nom… Mais ce qu’a réussi le Big 3 (NdlR : Federer, Nadal, Djokovic), se maintenir à ce niveau pendant vingt ans, c’est encore plus difficile. Je ne veux pas me comparer à eux, je les admire. J’ai une grande marge de progression du point de vue du mental, du tennis, du physique, de tout. Mon premier titre en Grand Chelem et la place de numéro 1 sont arrivés très vite, mais je ne dois pas stagner, rester dans ma zone de confort, je dois progresser."

Et de continuer: "J’ai joué un grand tennis, mais j’ai aussi affiché un grand niveau mental, de cœur, et des… énormes. Je reste le même garçon, je vais continuer de sortir dans la rue dans mon village, de saluer les gens. Je suis fier d’être d’El Palmar, d’être de Murcie et d’être espagnol. Bien sûr, il va m’arriver plein de choses que je n’aurais pas imaginé m’arriver à 19 ans, mais me connaissant, je n’aurai pas de mal à garder les pieds sur terre."

Son exploit n’est pas passé inaperçu. "Félicitations Carlos Alcaraz pour ton premier titre du Grand Chelem et pour ta place de n°1 qui est l’aboutissement de ta première grande saison; je suis persuadé qu’il y en aura beaucoup d’autres !", a écrit sur Twitter son illustre aîné, Rafael Nadal.

Effectivement, le jeune joueur a tout – ou presque – écrasé sur son passage en 2022. Non content d’avoir remporté la finale, Alcaraz est aussi devenu le finaliste ayant passé le plus de temps sur les courts durant une levée du Grand Chelem avec un total de 23 heures et 40 minutes. Le précédent record était détenu par le Sud-Africain Kevin Anderson lorsqu’il avait perdu en finale à Wimbledon en 2018 (23h20).

Son trophée de l’US Open rangé dans son armoire, le Murcien n’aura pas beaucoup l’occasion de se reposer. Dès mercredi, il rejoindra la sélection espagnole pour disputer la phase de groupes de la Coupe Davis. Sans Rafa à ses côtés, miné par les pépins physiques cette saison, il y affrontera le Canada, la Corée du Sud et la Serbie, où Novak Djokovic brillera par son absence "pour des raisons personnelles". Carlos Alcaraz devra tenter de ramener le Saladier d‘argent dans son pays, que l’Espagne avait remporté pour la dernière fois en 2019.