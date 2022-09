L’actu du week-end est avant tout belge puisque Remco Evenepoel a décroché le premier grand Tour de sa jeune carrière. À seulement 22 ans, le prodige de Schepdaal a contenu son principal rival, Enric Mas, samedi avant de savourer ce dimanche pour finalement s’imposer avec un peu plus de 2 minutes d’avance au classement général.

Football

La 8e journée de Pro League a débuté par la victoire du Standard à Saint-Trond, la 3e d’affilée des Rouches cette saison et la 1re en 15 ans au Stayen.

Le samedi n’a pas été glorieux pour les clubs wallons puisque Seraing s’est incliné face à Bruges tandis qu’Eupen et Charleroi ont perdu en déplacement, respectivement à Ostende et à OHL.

Et ce dimanche, ce sont les clubs bruxellois qui ont déchanté. Trois jours après leur victoire en Conference League contre les Danois de Silkeborg, Anderlecht s’est incliné 2-1 à Westerlo et reste sur un piètre bilan d’un point sur douze en championnat. L’Union Saint-Gilloise a perdu sur le même score mais à domicile contre Genk suite à un but de Samatta dans les arrêts de jeu.

Au classement, l’Antwerp mène toujours largement la danse avec son 8e succès en autant de rencontres ( 0-2 au Cercle). Les hommes de Mark van Bommel conservent 5 unités d’avance sur Genk et Bruges. OHL suit tandis que le Standard bondit à la 5e place, redevant le 1er club wallon puisque Charleroi est désormais 7e.

À l’étranger, le foot anglais était à l’arrêt suite au décès de la reine Elizabeth II. En Espagne, Eden Hazard a profité de la blessure de Karim Benzema pour retrouver le onze de base. Mais c’est après sa sortie à l’heure de jeu que le Real Madrid a fait la différence pour finalement s’imposer 4-1.

Yannick Carrasco s’est quant à lui signalé par un joli but lors de la victoire de l’Atlético Madrid 4-1 face au Celta Vigo, avec Axel Witsel à nouveau titulaire en défense centrale. Charles De Ketelaere était lui aussi aligné d’entrée avec l’AC Milan, vainqueur à la Sampdoria.

Moteurs

Cocorico en rallye! Thierry Neuville a remporté le Rallye de l’Acropole ce dimanche en Grèce, et Hyundai a réussi un triplé historique, le premier de son histoire en Mondial des rallyes. Avec cette 16e victoire en WRC, le pilote de Saint-Vith remonte troisième du championnat.

En F1, Max Verstappen a remporté son 5e Grand Prix d’affilée. Le Hollandais a profité d’une nouvelle erreur de la Scuderia pour s’imposer en Italie.

Tennis

L’US Open a livré son verdict chez les femmes dans la nuit de samedi à dimanche. C’est la Polonaise Iga Swiatek qui a remporté son 3e titre du Grand Chelem en venant à bout de la Tunisienne Ons Jabbeur.

À l’heure d’écrire ces lignes, le résultat de la finale masculine entre Carlos Alcaraz et Casper Rudd n’était pas encore connue. Le score en direct à partir de 22h:

Basket

L’aventure belge à l’Euro s’est terminée samedi en huitièmes de finale. Après une belle résistance pendant trois quarts temps, nos Belgian Lions se sont inclinés 88-72 face à la Slovénie.