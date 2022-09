WRC Grèce: Thierry Neuville en tête devant Tänak et Sordo après la 2e journée

Thierry Neuville est en tête du Rallye de l’Acropole, samedi soir en Grèce, 10e des 13 manches du championnat du monde WRC. Il devance deux autres pilotes Hyundai, l’Estonien Ott Tänak, 2e à 27.9 secondes, et l’Espagnol Dani Sordo, 3e à 52.9 secondes, à la suite des problèmes rencontrés en matinée par Sébastien Loeb (Ford), contraint à l’abandon, et Kalle Rovanperä (Toyota) relégué à plus de 16 minutes.