La Campinoise de 36 ans jouait son 13e US Open. Elle avait disputé son premier en 2006 et n'avait plus été présente à New York depuis 2020. "J'ai mis fin à ma carrière en simple à Wimbledon. Je ne m'attendais pas à refaire un discours ici", a déclaré Flipkens après la rencontre.

"Ce fut un vrai plaisir de jouer avec quelqu'un qui s'appelle Roger (allusion à Federer, NDLR). Merci de m'avoir demandé de jouer avec toi à Cincinnati"a-t-elle ajouté à l'adresse de son partenaire français.

"J'ai beaucoup apprécié."Sanders et Peers succèdent au palmarès à l'Américaine Desirae Krawczyk et au Britannique Joe Salisbury. Sanders décroche son premier titre en Grand Chelem.

Après son titre en double messieurs à l'Open d'Australie 2017 avec Henri Kontinen, Peers enlève son 2e titre en Grand Chelem.