Comment la Belgique fera-t-elle face à l’ailier slovène de 23 ans qui tourne à 26,6 points, 7,6 rebonds et 6,8 assists depuis le début de la compétition ? Il n’existe évidemment pas de recette miracle contre ce genre de joueur. "En un contre un, l’arrêter est quasiment mission impossible tant ses armes offensives sont nombreuses", analyse Fred Wilmot, assistant-coach de Dario Gjergja en équipe nationale. "Il possède un très bon tir et est capable d’attaquer l’anneau de face ou de dos grâce à son physique et sa taille (2m01). Il possède également une grosse intelligence de jeu mêlée à une excellente technique qui s’apparente presque à du génie sur le terrain. Des joueurs comme lui, on en voit une fois tous les 50 ans."

Doncic tourne à moins de 30% à trois points

En duel direct face à lui, on peut s’attendre à voir Jean-Marc Mwema débuter. "Il faut en tout cas lui opposer un profil physique sinon il se fera un plaisir d’enfoncer son vis-à-vis. Mais la clé face à lui doit avant tout venir d’une défense collective. Ce serait une erreur de se concentrer que sur Doncic car il est très bien entouré aussi. On pourrait envisager une prise à deux en défense dès qu’il a le ballon en main mais lui sa vision de jeu et ses qualités de passeur lui permettent d’alimenter ses équipiers très facilement. Il n’y a pas de plan anti-Doncic. La solution est à trouver collectivement en prenant peut-être aussi parfois le risque de couper complètement les infiltrations vers l’anneau quitte à le laisser faire son step-back à trois points. Doncic tourne à moins de 30 % à trois points depuis le début du tournoi."

«Un point faible? Sa défense»

Existe-t-il un vrai point faible dans le jeu de Luka Doncic ? "S’il faut pointer un secteur où il pourrait être mis en difficulté, c’est sa défense. Il prend tellement de responsabilités offensives et a si souvent le ballon en main qu’il a peut-être tendance à s’économiser de l’autre côté du terrain. C’est un aspect dont il faut profiter en l’attaquant et en l’obligeant à travailler défensivement. Même si, malgré son jeune âge, il arrive à compenser ça avec beaucoup d’expérience et d’intelligence."

On l’aura compris, c’est un gros challenge auquel vont être confrontés les Belgian Lions face aux champions d’Europe en titre. D’autant que le laps de temps pour la préparation du match n’est pas long. "Pour cela, il faut aussi remercier Gaëlle Bouzin qui effectue un travail vidéo remarquable depuis la Belgique. Car il faut découper les matchs offensivement et défensivement afin d’obtenir un condensé de 10 minutes à présenter à l’équipe. Il faut ensuite y ajouter la présentation individuelle de chaque joueur adverse pour un total de 10 minutes également. Et en dernier lieu vient la préparation du briefing qui est de la responsabilité du coach."

Malgré le boulot que demande la préparation d’un tel rendez-vous, il ne faut pas en oublier le plaisir que procurent de tels moments. "C’est un honneur pour tout le monde, joueurs et staff, de pouvoir se mesurer à ce genre d’adversaire", poursuit encore Fred Wilmot. "En tant que coach, on peut apprendre beaucoup de choses face à de telles équipes. Surtout par rapport aux petits détails. Et quand on parvient, malgré nos moyens plus limités, à signer des gros résultats comme face à l’Espagne qui possède un staff bien plus large, ça nous rend fiers. Ce seront des souvenirs gravés à vie dans nos mémoires. Cela fait maintenant six semaines que le groupe vit ensemble, il y a donc aussi une dimension humaine qui s’est installée, tout comme la fatigue de l’investissement que cela représente. On a déjà atteint le premier objectif qu’on s’était fixé. Il faut maintenant se faire plaisir et donner le maximum pour ne rien regretter."