Enric Mas : «J’attaquerai jusqu’au bout»

On ne peut pas reprocher à Enric Mas un manque de panache. L’Espagnol de la Movistar a attaqué Remco Evenepoel à trois reprises dans la dernière ascension. Mais il n’est jamais parvenu à le décramponner. « Remco était le plus fort mais mes sensations sont très bonnes, dit celui qui fut 2e de cette Vuelta en 2018 et en 2021. Parce que je me suis senti très bien dans une montée qui ne me convient pas trop. Celle de samedi est plus dans mes cordes et j’attaquerai jusqu’au bout. Je n’ai pas abdiqué. » D.Le