Vuelta - Remco Evenepoel : « Mas ne jouera pas à quitte ou double »

"Je suis triste pour lui. Ce n’est jamais agréable de voir un rival quitter la course sur blessure, dit-il, alors que les commissaires UCI contrôlaient son vélo, comme cela se fait désormais. Mais bon, je dois me concentrer sur ce que j’ai à faire. Nous ne changerons pas notre manière de rouler parce que Primoz n’est plus là."

Dès lors, quand le monastère de Tentudia a été aperçu à l’horizon, il figurait dans le sillage de ses équipiers, qui dictaient le rythme au peloton. "On a cherché à rester devant parce que c’est toujours mieux, expliqua-t-il. Les gars ont fait un super boulot en m’emmenant en bonne position au pied de la dernière bosse. Il fallait d’autant plus être là que l’on sentait la nervosité. C’est souvent le cas avant un obstacle difficile."

Dans cette ultime ascension de 2e catégorie (9,3 km à 5,1 %), le maillot rouge se fit attaquer à deux reprises par Enric Mas, son nouveau dauphin au classement général (à 2:01). "Ça n’a pas été facile de répondre à ses accélérations mais j’avais des bonnes jambes, précisa le jeune Brabançon. Mas a montré qu’il est là." Mais Evenepoel également. "C’est loin d’être fini. C’est un ancien de la maison. Donc je le connais assez bien. C’est un gros moteur même s’il est assez léger. Il préfère quand cela monte encore plus, comme le week-end passé. On sait comment il va courir."Il se doutait d’ailleurs qu’après ses deux premières banderilles, Mas n’en placerait plus une troisième. "Dans une telle montée, aussi longue, ça avait dû lui coûter beaucoup d’énergie. Mais lui et moi avions les meilleures jambes de tous (NDLR : les favoris)."

À plusieurs reprises, le leader de la Quick-Step donna même l’impression de vouloir passer, à son tour, à l’offensive. "Cela n’a jamais été mon intention. Je me suis juste retrouvé en tête du groupe parce que Mas ralentissait énormément après ses attaques."

S’il doit rester vigilant et se méfier du Majorquin, le prodige de Schepdaal avance le moral gonflé à bloc. Parce qu’il sait que l’Espagnol n’a pas le même tempérament que Roglic. "On se respecte énormément parce que nous avons été équipiers, notamment quand j’ai gagné la Clasica San Sebastian pour la première fois (NDLR : en 2019). Je pense que Mas ne jouera pas à quitte ou double. Comme il l’a déjà dit, les points d’un podium sont très importants dans l’optique du maintien en WorldTour. Pour le moment, c’est le plus important pour lui. Qu’il soit premier, deuxième ou troisième n’est pas sa préoccupation première. C’est d’ailleurs parce qu’il pense au podium qu’il n’a pas osé continuer à m’attaquer, aujourd’hui, dans la montée finale. De toute façon, je suis prêt."

Remco aura-t-il envie d’essayer de tuer le suspense dès ce jeudi à l’Alto de Piornal (13,3 km à 5,6 %) ? "En principe, ce n’est pas mon intention, répondit-il. J’ai un avantage confortable sur Mas. Donc, je ne suis pas dans l’obligation d’essayer quelque chose. L’objectif est de défendre ce maillot et de l’amener dimanche à Madrid." Il lui reste un jour de moins à tenir pour y parvenir. Et comme il a "des meilleures jambes"que ce week-end…