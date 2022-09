Les Belgian L ions retrouvent le s huitièmes

Chaque fois qu’ils ont débuté leurs matchs en affichant l’attitude et l’énergie indispensables pour arracher des succès dans un tel tournoi, cela s’est concrétisé en victoire. Il n’en fut pas autrement ce mercredi. On a directement senti les Lions prêts à se battre et l’appui inattendu du public géorgien, dont les chances de qualification pour leur équipe nationale passaient obligatoirement par une victoire belge, a sans doute un peu aidé à maintenir le niveau d’intensité requis.

"On savait qu’il s’agissait d’un match couperet. On devait donc tout donner à chaque minute passée sur le terrain", a déclaré Retin Obasohan, qui s’est comporté en véritable leader avec 25 points, 7 rebonds et 3 assists à son compteur personnel. mais pas question de tirer la couverture à lui. "Les stats individuelles ne sont pas importantes. C’est l’équipe la priorité et tout le monde est parvenu à se mettre au niveau de l’enjeu. Tout le monde est capable de s’illustrer selon ses qualités, c’est ça notre plus grande force. Et on a encore démontré qu’on est une équipe compétitive. je suis fier du résultat qu’on a pu obtenir."

Pour y parvenir, les Belgian Lions ont adopté leur schéma classique en se reposant tout d’abord sur leur solidité défensive. Vezenkov, ailier phare en Euroleague cette saison avec l’Olympiakos, et Dee Bost, le meneur américain naturalisé, était les deux éléments à surveiller le plus. Ils ont répondu présent sur le plan statistique mais la défense belge est néanmoins parvenue à les tenir sous les 40 % de réussite. À la mi-temps, la Bulgarie était limitée à 30 points, le plus petit total de son tournoi. Et comme les Lions sont parvenus à se montrer efficaces sur le plan offensif, dans le sillage de Manu Lecomte et de Retin Obasohan, dont les mouvements et la percussion faisaient très mal à l’adversaire, la Belgique a rejoint les vestiaires avec un avantage mérité à la pause (30-41).

Il ne fallait cependant pas relacher la garde car la Bulgarie a prouvé dans le 3e quart-temps que le scénario pouvait s’inverser très vite en repassant devant à 55-54 (28e). Sous pression, les Belgian Lions n’ont pas tremblé et ont alors affiché la maturité nécessaire pour reprendre le match à leur compte. Et ce n’est sans doute pas un hasard si Jonathan Tabu et Maxime De Zeeuw, les deux joueurs les plus capés de la sélection, ont apporté leur écho dans ces moments chauds, assurant un succès qui permet donc à la Belgique de rejoindre les huitièmes de finale de l’Euro pour la deuxième fois en sept ans. Ce sera samedi face à la Slovénie de Luka Doncic.

"On peut déjà être fiers de ce qu’on a accompli et on est impatients d’être à Berlin. Cela va être fun ! Il faut qu’on profite de ce moment tous ensemble", a ajouté Retin Obasohan.