Europa League : L’Europe comme propulseur pour Arthur Theate et Rennes

L’occasion parfaite pour lui et les Bretons d’enfin lancer leur saison qui est bien du mal à décoller. Sur le plan personnel, Theate a découvert la Ligue 1 de manière désastreuse… avec un but contre son camp. Mais depuis, le défenseur central ne cesse de s’améliorer et de prendre confiance dans la charnière de Bruno Genesio.

"Les joueurs qui évoluent à ce poste ont besoin de temps", pense l’entraîneur breton. "Quand vous avez une charnière qui a deux matchs d’expérience, c’est normal qu’il y ait des imperfections. Mais ils doivent garder confiance en eux."

Et c’est ce qu’a fait Arthur Theate en redoublant de solidité et en marquant, cette fois dans le but adverse, dès la 3e journée de championnat, pour assumer son statut de recrue défensive la plus chère de cet été en Ligue 1 (19 millions €). "Je me sens de mieux en mieux dans cette équipe. Je vais essayer de grandir un maximum et d’apporter le meilleur de moi-même", se motive le Diable rouge dans un entretien sur le site du club.

Surprenants quatrièmes la saison dernière derrière le trio PSG-Marseille-Monaco, les Rennais ne sont que huitièmes après six journées de Ligue 1. "On ne fait pas le début attendu par le club et les supporters", admet le Diable rouge. "On a la qualité pour faire beaucoup mieux. Tout va se mettre en place, ça va arriver, il ne faut pas s’inquiéter. Je suis là depuis un mois, je découvre encore mais je vois dans l’équipe beaucoup de qualité. Il n’y a aucune raison que ça se passe mal. Il faut que les morceaux du puzzle s’assemblent."

Le Stade Rennais devra se passer ce jeudi à Larnaca (Chypre) de ses deux autres recrues estivales, Arnaud Kalimuendo, encore en phase de reprise après une blessure, et Amine Gouiri, suspendu. Mais les Bretons comptent tout de même sur l’Europe pour prendre confiance et créer une dynamique.

"On doit arriver à se lâcher, à se libérer complètement. Je ne sais pas si on atteindra le niveau exceptionnel de l’an dernier, mais on doit avoir le meilleur contenu de match possible", affirme le directeur sportif Florian Maurice.