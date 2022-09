Conference League : Un changement de système pour Anderlecht ? « Pas impossible »

En 3-5-2 (le système actuel)

Comme à l’Union la saison passée, Mazzù a installé ce système. Il offre l’avantage de donner de l’espace sur les ailes et d’y amener beaucoup de danger. Mais les Anderlechtois, dont beaucoup ont encore des réflexes de l’ère Kompany, peinent à écarter le jeu. Ils passent par l’axe, en allant s’emberlificoter dans la toile de l’adversaire.

Avantages : le système mis en place depuis le premier jour de la préparation et qui doit convenir aux qualités de plusieurs joueurs importants du groupe.

Inconvénient : si on n’utilise pas les côtés, il devient facile à défendre et assez inefficace.

En 4-3-3

Mazzù a plusieurs fois parlé d’une défense à quatre, notamment pour évoquer la possibilité d’y voir les recrues N’Diaye et Vertonghen. Il pourrait alors mettre en place un 4-3-3 en conservant un trio au milieu. Le trident offensif sacrifierait une place d’avant-centre (ce qui n’arrangerait pas les bidons d’Esposito et Raman) mais il permettrait à Verschaeren et Amuzu d’être plus proches de Silva en pointe.

Avantage : Verschaeren s’y sentirait mieux pour aider Silva.

Inconvénients : Murillo aurait moins de liberté sur son flanc et il y aura un embouteillage pour l’unique poste d’avant-centre.

En 3-4-3

Le système de Martinez chez les Diables. Ce qui ne serait pas pour déplaire à Vertonghen mais aussi Verschaeren, qui aime jouer à gauche d’un trident offensif. Pour tenir la route, il faudrait des milieux très dominants et complets. C’est le cas, sur papier, avec Diawara mais il faudrait lui trouver le bon complément.

Avantage : l’attaque serait plus "joueuse"autour de Silva, soutenue par des flancs offensifs comme Murillo et Amuzu.

Inconvénient : l’équipe serait plus fragile au milieu.

En 4-4-2

Repasser à une défense à quatre en gardant deux attaquants de pointe comme maintenant : le jeu en vaudrait-il la chandelle ? Peut-être si Amuzu (à droite) et l’ambidextre Duranville (à gauche) acceptaient de jouer dans un rôle d’ailier à l’ancienne. Avec leur vitesse, ils pourraient faire mal et amener beaucoup de centres pour les costauds Silva et Esposito.

Avantage : des centres potentiels pour les attaquants.

Inconvénients : pas de place dans le système pour un garçon comme Verschaeren. Et l’obligation de sacrifier un jeune comme Debast ou un très gros salaire comme Hoedt dans la défense centrale.