Still devra faire avec… ou plutôt sans

Plusieurs dossiers ont pourtant été étudiés ces derniers jours. Certains à l’étranger, d’autres en Belgique. Un temps évoqué, celui de Nacer Chadli a échoué et le joueur a opté pour Westerlo. Ce mardi, selon nos informations, Ugo Bonnet (Valenciennes) a notamment été proposé mais le Sporting n’a pas donné suite. Et comme déjà écrit, les pistes menant à Zinho Gano (Zulte Waregem) et Benito Raman (Anderlecht) n’ont pas abouti, pour diverses raisons. Pas plus que celles évoquées plus tôt cet été (Ngoy, Ganago ou encore Prevljak).

En attendant janvier

On ne saura vraiment que fin décembre si cette campagne de transferts était judicieuse ou pas. Si Bayo (5,8M €, Watford) a été correctement remplacé ou si le départ de Zaroury (4M €, Burnley) – qui était demandeur – aurait dû être compensé. D’ici là, ce sera à Edward Still – qui avait déclaré que dimanche que Charleroi serait "encore actif"à des postes "où c’était évident"–, de trouver la meilleure formule.

Ce mardi soir, une partie des supporters ont déjà manifesté un certain mécontentement. Mais ils peuvent quand même se réjouir qu’aucun cadre sollicité ne soit parti.

Vincent Blouard

Le contrat du défenseur Ben Karamoko – qui n’est jamais entré en ligne de compte – a été résilié.