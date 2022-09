Saelemaekers buteur, De Bruyne à l’assist, Thorgan Hazard blessé

Les autres Belges engagés dans cette première soirée de Ligue des champions se sont mis en évidence. À commencer par Alexis Saelemaekers, de retour dans le onze de base du Milan AC, qui a inscrit le but de l’égalisation (1-1) face à Salzbourg (NdlR : De Ketelaere n’a pas été transcendant alors qu’Origi est bien monté durant 35 minutes). Dans le duel entre le FC Séville et Manchester City (4-0), Erling Haaland a ouvert le score sur un très beau centre de Kevin De Bruyne. Coté espagnol, Adnan Januzaj a disputé ses premières minutes en montant à la 78e. Plus tôt dans la soirée, le Borussia Dortmund a fait le job contre le FC Copenhague (3-0), avec Thomas Meunier et Thorgan Hazard titulaires. Le second cité a toutefois dû céder sa place après seulement 23 minutes, en se tenant l’arrière de la cuisse gauche. Son club devrait communiquer sur la gravité de sa blessure ce mercredi. S. Ha.