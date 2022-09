(En direct) Club Bruges 1 - 0 Leverkusen : Sylla ouvre la marque, Naples domine Liverpool

Club Bruges 1 - 0 Leverkusen

Bruges commence bien la rencontre, domine dans la possession mais peine à se créer de réelles occasions tant le bloc allemand est serré. Diaby inquiète en premier Mignolet qui se couche bien sur la frappe à ras-de-sol. Le Français réitere l’exploit sur une action similaire, de son pied gauche, (25e) et le gardien brugeois dévie cette fois le ballon sur son poteau. La première grosse occasion brugeoise vient sur corner. Sylla dévie de la tête au premier poteau, Hradecky capte le ballon mais tombe dans son propre goal, c’est but! Sur l’engagement, Leverkusen tente de réagir directement via une frappe en demi volée de Bakker, la balle est heureusement sauvée avant la ligne par Sylla. Vanaken centre bien, Hradecky sort le ballon et Sowah reprend le ballon à la retombée mais trop sur le gardien finlandais, c’était la dernière occasion de la première mi-temps.

La deuxième démarre sur le même tempo, pas très élevé. Jutgla arrive à se retrouver en bonne position mais sa frappe est beaucoup trop axiale. Nielsen contre ensuite la frappe de Diaby, heureusement que le Danois était présent pour les Brugeois.

Atletico 0 - 0 Porto

La rencontre est partagée en première mi-temps, que ce soit en termes de possession et de tirs. Carrasco a eu la première grosse occasion du match, son coup-franc passe juste au-dessus de la barre (5e). Une vingtaine de minutes plus tard, Uribe prend son défenseur de vitesse et frappe au but à l’entrée du rectangle, son tir arrive au même endroit que celui du belge. Oblak est ensuite mis à l’épreuve (29e) par Evanilson, forcé de se coucher sur sa droite.

Les Madrilènes procèdent à deux changements au repos (Lemar pour Carrasco et De Paul pour Molina), qui payent puisque Koke ouvre le score après 5 minutes... Avant de voir son goal annulé par le VAR pour hors-jeu.

Inter 0 - 1 Bayern

Le Bayern domine les débats même en étant à l’extérieur. Après plusieurs avertissements, Sané débloque le score sur une passe de Joshua Kimmich (25e).

Naples 4 - 1 Liverpool

Naples prend le début de rencontre à son compte et touche le poteau via Osimhen après une minute. À la 5e, James Milner touche la balle de la main dans le rectangle, l’arbitre désigne le point de pénalty, Zielinski le transforme juste après. Naples n’a pas la possession mais se crée bien plus d’occasions, ce qui amène le deuxième but (31e). Zambo Anguissa, trouvé par le buteur du soir Zielinski dans la surface, trompe facilement le gardien des Reds alors qu’entre temps Osimhen avait manqué un pénalty. L’attaquant nigérian sort quelques minutes après le deuxième but ayant trop souffert d’une blessure, son remplaçant Simeone plantera le troisième but juste après être rentré dans les cages vides après un bon travail de Kvaratskhelia.

Zielinski est dans un très grand jour et il le prouve après le repos en agrandissant un petit peu plus l’écart (47e). Luis Diaz réduit le score dans la foulée d’une belle frappe dans le petit filet.

Tottenham 0 - 0 Marseille

Marseille a le ballon en première mais les occasions sont partagées. Peu de réelles occasions sont à noter, si ce n’est des frappes lointaines de Tavares et d’Emerson.

Le match se complique pour les Français à la reprise, Mbemba est rougi à la suite d’un duel, Marseille est à dix. En infériorité, Marseille a du mal à jouer et se voit peu à peu dominé par Tottenham, qui met le nez à la porte du gardien français.

FC Barcelone 3 - 1 Viktoria Plzen

Franck Kessié a inscrit son premier but sous les couleurs barcelonaises et a ouvert le score pour les Catalans après un quart d’heure. Trouvé sur corner par Dembélé, Koundé reprend le ballon de la tête et l’envoie à l’ex-milanais qui l’envoie au fond des filet. L’inévitable Lewandowski double la mise 20 minutes plus tard, approvisionné par Sergi Roberto aux abords de la surface, en trompant le gardien en frappant à sa gauche. Plzen réduit la marque grâce à un bon centre de Jemelka qui trouve Sykora à la limite du hors-jeu. Lewandowski refait le break dans la foulée juste avant la mi-temps.