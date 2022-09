Marc Delire fait polémique sur le plateau de La Tribune: "Qu'est-ce qu'il croit le gros?"

Une petite phrase sur laquelle ni les autres intervenants, ni le présentateur Benjamin Deceuninck ne sont revenus dans le courant de l'émission. En revanche, cela a fait réagir sur les réseaux sociaux, certains estimant qu'en agissant de la sorte, la RTBF banalise la grossophobie.

Le service public n'a pas réagi à la polémique. Mais comme le notent nos confrères de Sudinfo, Marc Delire et Hein Vanhaezebrouck ont de bons rapports en privé. Il serait dès lors possible que l'appellation "gros"ait une tournure plus "amicale".