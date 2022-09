Les "serial collectionneurs"attendaient sûrement ce moment et les noms choisis sont les plus connus: Courtois, De Bruyne, Carrasco, Mertens, Lukaku, Witsel et les Hazard sont présents. Pour remplir la liste, certains de nos jeunes Diables sont aussi cités : De Ketelaere et Doku sont bien présents. Pour le reste, les grands noms ont été gardés : Mignolet, Alderweireld, Castagne, Denayer, Meunier, Vertonghen, Tielemans et Vanaken sont les autres joueurs de la liste.

Quelles sont les différences avec l’Euro 2020 ?

Quelques changements sont à noter : Dedryck Boyata n’est plus repris, tout comme Dennis Praet et Michy Batshuayi. Doku était déjà présent mais c’est une grande première pour De Ketelaere.

Maintenant, il ne reste plus qu’à collectionner nos Diables Rouges en attendant la sélection de Roberto Martinez, pour voir si elle correspond avec celle-ci… À vos stickers!