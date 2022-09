Teddy Alloh, arrière gauche déjà passé en prêt à Eupen la saison passée, est transféré définitivement et a signé un contrat de trois ans chez les Pandas. La saison dernière, il avait disputé 14 matches sous la vareuse eupenoise.

Djeidi Gassama (18 ans), quant à lui, arrive en prêt pour l’intégralité de la saison. L’attaquant avait eu ses premières minutes avec l’équipe A parisienne la saison passée face à Montpellier et vient d’être prolongé par le club de la capitale. Il faisait partie des dossiers « chauds » côté germanophone.

«Les deux joueurs sont des talents exceptionnels qui ont les meilleures chances de démontrer leurs capacités en Jupiler Pro League et de se développer au sein de l’AS Eupen. Nous remercions les responsables du Paris Saint-Germain pour leur confiance et nous nous réjouissons de pouvoir offrir cette saison aux supporters du Stade au Kehrweg un football attractif avec nos joueurs expérimentés et de nombreux talents prometteurs», commente Christoph Henkel, directeur général du club.

Le 1er septembre, Eupen avait également signé Garissone Innocent, jeune portier parisien.