"La collaboration du plus grand club et le plus grand artiste du pays donne naissance à une collection unique - une célébration de Bruxelles en tant que capitale de talents. Bruxelles est la capitale du football, du sport, de la gastronomie, de la culture, de la musique, de la mode et bien plus encore", précise le communiqué du club bruxellois, "le X au cœur du design du maillot noir et or fait référence à BXL, une ville talentueuse à la diversité unique - des artistes aux athlètes."

"La collaboration entre le RSC Anderlecht et DAMSO est basée sur notre ambition commune de faire progresser les jeunes talents issus de notre capitale. Elle vise à étendre davantage le monde du RSC Anderlecht au sein et au-delà du football. Cette première collaboration s'exprime dans une collection de football co-conçue par l’artiste et le club bruxellois", ajoute le club qui confie qu'un nouveau projet entre les Mauves et le rappeur belge aboutira à la création d'un foyer "et point de repère pour le football et d’autres sports de rue dans la commune d’Anderlecht."