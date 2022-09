L’Union est mûre pour Berlin

Avant leur déplacement crucial aux Rangers au troisième tour préliminaire de Ligue des champions, les Jaune et Bleu avaient mordu la poussière à Malines (défaite 3-0). Ils avaient la tête ailleurs. Mais cette fois, ils ont battu Zulte avant leur entrée en Europa League. Un signe de progrès.

Le VAR dans deux buts

S’il faut reconnaître qu’un faible Zulte Waregem avait tout du sparring partner idéal (les jours de Mbaye Leye comme entraîneur du Essevee semblent déjà comptés), l’Union a fait le job. Avec la bonne attitude. L’entame de match avait donné le ton et Adingra était passé à deux doigts d’ouvrir le score peu avant la 20e minute. Il a finalement fallu un coup de pouce du VAR pour voir Teuma ouvrir le score sur penalty (d’une frappe dans le plafond), après une faute de Ciranni sur Lazare (37e).

Au retour des vestiaires, l’Union a été plus approximative et a mis un peu (trop) de temps pour tuer le match. Mais les montées de Rodriguez et de Lapoussin ont permis aux vice-champions de Belgique de retrouver un second souffle. Repositionné comme attaquant, Adingra a été l’homme du 0-2, au terme d’un joli mouvement individuel. Et à dix minutes du terme, un nouveau penalty (accordé avec l’aide du VAR après un imbroglio sur une éventuelle position hors-jeu d’Adingra, qui était couvert) a été transformé, cette fois, par Eckert, lui aussi entré en jeu en cours de deuxième mi-temps. Il a parfaitement pris Bossut à contre-pied.

Une fin de match loupée

Trois buts marqués, c’est ce qu’il fallait pour faire le bonheur des Unionistes, qui ont visiblement bien digéré la claque reçue à l’Antwerp en semaine (4-2). Seule la fin de match a laissé à désirer, entre le but de la tête de Braem, qui a empêché Moris de signer une clean sheet donc la défense jaune et bleu avait bien besoin pour reprendre confiance, et l’exclusion stupide de François.

Place désormais à l’Europa League, dès jeudi soir (18h45) avec un déplacement à l’Union Berlin pour lequel l’Union, saint-gilloise cette fois, semble mûre. La capacité des remplaçants à faire la différence de ce dimanche est, en tout cas, un indicateur très positif. Mais il faut aussi avoir conscience que l’adversaire aura bien plus de qualité que celui que la bande à Geraerts a affronté au Stade arc-en-ciel.