Pro League

Samedi, le Standards’est imposé face à Ostende à domicile (1-0). C’est la première fois depuis 1 an que les Rouches enchaînent deux succès consécutifs en championnat. Autre bonne nouvelle pour les Liégeois: Nicolas Raskin a confirmé en interview qu’il resterait au Standard.

+ À LIRE | Le Standard confirme en battant logiquement Ostende (1-0)

+ À LIRE | Bodart homme du match, Boljevic et Emond discrets: les notes des Rouches après la victoire contre Ostende + À LIRE | Deila après la victoire du Standard contre Ostende: "J’ai chanté avec les fans pour que Raskin reste"

+ À LIRE | Standard: Raskin reste, Fossey arrive

Anderlechta eu des sueurs froides face à OHL, mais la défaite a été évitée (2-2). Les Mauves, menés par deux fois, ont pu compter sur les bonnes montées en jeu de Jan Vertonghen et Julien Duranville pour revenir au score. C’est Fabio Silva qui a égalisé à 5 minutes du terme de la rencontre.

+ À LIRE | Un but en fin de rencontre sauve Anderlecht de la défaite face à Louvain (2-2)

+ À LIRE | Vertonghen: " A 1-1, j’étais persuadé qu’on allait gagner "

+ À LIRE | Diawara, première difficile : les notes d’Anderlecht face à OHL

Sept sur sept pour l’ Antwerp! Les hommes de Mark van Bommel ont enchaîné une septième victoire consécutive en championnat et trônent seuls en tête du championnat. Ce dimanche, les Anversois ont facilement disposé de Westerlo (3-0).

+ À LIRE | Septième victoire consécutive pour l’Antwerp, qui dispose facilement de Westerlo (3-0)

La soirée avait mal commencé pour Charleroiface à Gand ce dimanche, mais les Zèbres s’imposent finalement (2-1). Les Buffalos ont ouvert le score et dominaient le début de rencontre. Mais une erreur de Ngadeu et un carton rouge pour Okumu remettront les Zèbres dans le match. Morioka et Zorgane ont chacun inscrit un but sur les seules grosses occasions des Carolos, et le Sporting s’impose à domicile.

+ À LIRE | Charleroi se montre létal face à Gand et grimpe à la cinquième place (2-1)

+ À LIRE | Morioka et Nkuba décisifs, Tchatchoua maladroit: les notes des Zèbres après la victoire contre Gand

Étranger

En Premier League, Brighton n’a fait qu’une bouchée de Leicester (5-2). Deux Diables se sont illustrés lors de cette rencontre. Leandro Trossard a inscrit un but, adressé une passe à l’origine d’un autobut et a créé un pénalty en fin de rencontre. De son côté, s’il n’a pas pu empêcher la large défaite de son équipe, Youri Tielemansa adressé une passe décisive digne de Kevin De Bruyne en première période.

En parlant de KDB, il a de son côté adressé une nouvelle passe décisive pour Erling Haaland face à Aston Villa.

+ À LIRE | Brighton écrase Leicester en Premier League avec Trossard buteur, superbe passe décisive pour Tielemans (vidéo)

+ À LIRE | Le superbe assist de De Bruyne pour Haaland (vidéo)

Cyclisme

Samedi à la Vuelta, Richard Carapazest allé chercher sa deuxième victoire entre Montoro et la Sierra de la Pandera (160,3 km). Mais le gros coup de la journée a été réalisé par Primoz Roglic : le Slovène a placé une attaque à la moitié de l’ascension finale et a semé le maillot rouge Remco Evenepoel. Le Belge a cédé 48 secondes à Roglic - auxquelles il faut ajouter 4 secondes de bonification

+ À LIRE | Carapaz tient bon, Remco cède du terrain: voici tout ce qu’il faut retenir de la 14e étape de la Vuelta

+ À LIRE | Remco Evenepoel face à un week-end en altitude sur la Vuelta : "On est plus relax que les autres"

Dimanche, une nouvelle attaque de Primoz Roglic et de son équipe de Jumbo était attendue entre Martos – Sierra Nevada (149,6 km). Le Slovène n’a toutefois pas été en mesure de distancer le maillot rouge au pied de la dernière ascension. Evenepoel ne s’est fait distancer par son rival qu’à 1,5 kilomètre du sommet, ne lui cédant quinze secondes sur la ligne d’arrivée. Il conserve donc le maillot rouge avec 1 minute 49 d’avance. C’est Thymen Arensman qui a remporté l’étape.

+ À LIRE | Vuelta: Evenepoel réussit son grand examen en altitude et conserve le maillot rouge

Moteurs

Formule 1

Max Verstappena remporté le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, dimanche à Zandvoort. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais, qui s’était élancé de la pole, a décroché son 30e succès en carrière, le 10e cette année et le 4e consécutif. Russel et Leclerc complètent le podium.

+ À LIRE | GP des Pays-Bas: Max Verstappen décroche sa 30e victoire en carrière, chez lui à Zandvoort

MotoGP

L’Italien Francesco Bagnaia a remporté dimanche son quatrième Grand prix consécutif en MotoGP, lors de la manche de Saint-Marin, pour se rapprocher du leader du championnat Fabio Quartarao, 5e sur la ligne sur le circuit de Misano. Bagnaia revient à 30 points du leader français, à six manches de la fin (soit 150 points à prendre maximum).

+ À LIRE | MotoGP : quatrième victoire consécutive pour Bagnaia à Saint-Marin

Basket

Valéry Demory, le sélectionneur des Belgian Cats, a dévoilé dimanche le nom de onze des douze Belgian Cats qui participeront à la Coupe du monde de basket féminin fin du mois en Australie. Marie Vervaet quitte la sélection. Elise Ramette et Serena-Lynn Geldof sont quant à elles en ballotage pour la 12e et dernière place.

+ À LIRE | Mondiaux de basket féminin: 11 Belgian Cats assurées d’aller en Australie, Marie Vervaet ne sera pas du voyage

Tennis

Kirsten Flipkenss’est qualifiée pour les quarts de finale du double dames de l’US Open, la quatrième et dernière levée du Grand Chelem de la saison, dimanche à New York. La Belge, associée à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo, s’est imposée 7-6 (5), 2-6, 6-1 contre la Chilienne Alexa Guarachi et la Slovène Andreja Klepac, qui formaient la 13e tête de série du tableau.

+ À LIRE | US Open: Kirsten Flipkens en quarts de finale du double dames

Autres sports:

Pour une fois, les fans français de MMAn’ont pas eu à mettre leur réveil pour le voir combattre. Ciryl Gane les a récompensés par une victoire spectaculaire par KO contre l’Australien Tai Tuivasa lors du premier événement organisé en France par l’UFC, samedi à Paris.

+ À LIRE | MMA: pour la grande première de l’UFC en France, Ciryl Gane électrise Bercy