DIRECT | Gand réduit à 10 face à Charleroi, les deux équipes à égalité à la pause (1-1)

Knezevic sort d’une bonne semaine d’entraînement après son infiltration et devrait figurer parmi les 18, tout comme Hosseinzadeh qui est enfin qualifié. Wasinski (cheville) et Descotte (gêne musculaire) sont incertains. Le capitaine Ilaimaharitra pourrait à nouveau commencer sur le banc.

Chez les Buffalos, Cuypers devrait remplacer Depoitre dans le onze de base. Le nouveau gardien français Paul Nardi entame son rôle de doublure de Roef.

Charleroi laisse Gand centrer trop facilement

Le match commence sur un petit rythme. À la 22e minute de jeu, Samoise n’est pas attaqué sur son flanc droit et a tout le temps d’adresser un centre vers le petit rectangle. Le ballon est parfaitement donné, et c’est Hongqui vient placer sa tête pour tromper Patron (0-1, 22e). Les Buffalos profite de la passivité des Zèbres pour ouvrir le score sur la première occasion du match

Quelques minutes plus tard, c’est Castro-Montes qui adresse un superbe centre depuis le côté gauche en seconde zone. Samoise reprend le ballon à bout-portant, mais le cuir vient s’écraser sur la transversale.

Erreur de Ngadeu et exclusion sévère pour Gand

Charleroi ne parvient pas à réagir, et manque de présence dangereuse sur le front de l’attaque. Mais c’est sur une erreur des Buffalos que Charleroi va inscrire un but. Ngadeu manque complètement sa relance et le ballon est récuperé par Zorgane. Ilaimaharitra attend le dédoublement de Nkuba pour lui glisser le ballon. Le jeune joueur centre pour Morioka, qui égalise grâce à une tête plongeante (1-1, 37e).

39e minute de jeu, coup de théâtre: Okumu perd son sang-froid face à une bousculade de Mbenza et lui adresse une poussée au niveau de la gorge. Monsieur D’Hondt sort immédiatement le carton rouge. La réaction du Kenyan est excessive, mais le carton rouge semble sévère.

Les compos:

Le onze de Charleroi: Patron, Bager, Andreou, Tchatchoua, Morioka, Zorgane, Nkuba, Kayembé, Heymans, Mbenza, Ilaimaharitra.

Le onze de Gand: Roef, Ngadeu, Torunarigha, Okumu, Castro-Montes, Marreh, Kums, Samoise, Cuypers, Depoitre, Hong

Le live:

Les stats: