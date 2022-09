Charleroi se montre létal face à Gand et grimpe à la cinquième place (2-1)

Charleroi laisse Gand centrer trop facilement

Le match commence sur un petit rythme. À la 22e minute de jeu, Samoise n’est pas attaqué sur son flanc droit et a tout le temps d’adresser un centre vers le petit rectangle. Le ballon est parfaitement donné, et c’est Hong, trop seul dans le rectangle, qui vient placer sa tête pour tromper Patron (0-1, 22e). Les Buffalos profitent de la passivité des Zèbres pour ouvrir le score sur la première occasion du match

Quelques minutes plus tard, c’est Castro-Montes qui adresse un superbe centre depuis le côté gauche en seconde zone. Samoise reprend le ballon à bout portant, mais le cuir vient s’écraser sur la transversale.

Erreur de Ngadeu et exclusion sévère pour Gand

Charleroi ne parvient pas à réagir, et manque de présence dangereuse sur le front de l’attaque. Mais c’est sur une erreur des Buffalos que Charleroi va inscrire un but. Ngadeu manque complètement sa relance. En deux passes, Nkuba est trouvé sur le flanc droit. Le jeune joueur centre pour Morioka, qui égalise grâce à une tête plongeante (1-1, 37e).

39e minute de jeu, coup de théâtre: Okumuperd son sang-froid face à une bousculade de Mbenza et lui adresse une poussée au niveau de la gorge. Monsieur D’Hondt sort immédiatement le carton rouge. La réaction du Kenyan était sans aucun doute excessive, mais le carton rouge semble sévère.

Gand lève le pied, Zorgane offre la victoire aux Zèbres

En seconde période, Gand limite ses prises de risque et se montre moins offensif, ayant revu ses ambitions de victoire suite à l’exclusion d’Okumu. Charleroi ne profite pas de sa supériorité numérique et peine à se montrer dangereux.

C’est sur sa seule opportunité de la seconde période que le Sporting va prendre l’avantage. Kayembe sort de sa défense et trouve Gholizadeh. L’Iranien fait un bon mouvement sur le flanc droit et remet le ballon en retrait vers Tchatchoua dans le rectangle. Celui-ci se retourne et adresse une passe imprécise qui ne trouve pas Morioka, mais Zorganesuit derrière. Sa frappe depuis l’extérieur du rectangle passe à travers les joueurs gantois et trompe Roef (2-1, 73e). Deux occasions, deux buts: Charleroi se montre létal ce soir.

Gand tente de monter un peu en fin de rencontre, mais Charleroi résiste jusqu’à la fin. En supériorité numérique, les Carolos ont fait le travail sans être briller. Gand a contrôlé le début de rencontre, mais a joué le match nul par après. Les Buffalos n’ont jamais sollicité Patron. Le tournant du match est réellement l’exclusion d’Okumu. Charleroi remonte à la cinquième place avec 12 points. Gand est sixième avec 11 points.

Les compos:

Le onze de Charleroi: Patron, Bager, Andreou, Tchatchoua, Morioka, Zorgane, Nkuba, Kayembé, Heymans, Mbenza, Ilaimaharitra.

Le onze de Gand: Roef, Ngadeu, Torunarigha, Okumu, Castro-Montes, Marreh, Kums, Samoise, Cuypers, Depoitre, Hong

