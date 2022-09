Le Standard confirme en battant logiquement Ostende (1-0)

La feuille de match

Arbitre : B. Van Driessche

Pour l’occasion, Ronny Deila a reconduit son onze de la semaine passée, lui qui a déjà dit vouloir trouver une stabilité dans son équipe. Raskin est toujours sur le banc, en attente d’un possible transfert ? Stipe Perica ne peut pas encore être aligné mais Davida et Melegoni sont bienrentrés en cours de rencontre, tout comme Raskin qui a sûrement gagné beaucoup de points ce soir. Les changements de Ronny Deila ont totalement changé la rencontre en montrant un Standard dominant à la maison.

Deux bonnes équipes en première

Les deux équipes se partagent le ballon en début de rencontre sans réellement créer d’occasion. Hornby tente de surprendre Bodart d’une reprise de volée lointaine, sans succès. Même chose pour Balikwisha qui bute sur Hubert d’en dehors du rectangle.

Le premier très gros avertissement arrive à la 23e lorsque Ambrose est trouvé par Sakamoto après une bonne combinaison. La frappe de l’ex joueur de Manchester City tombe sur Bodart qui fait un bon arrêt. Le Standard y répondra quelques minutes plus tard avec une aussi belle combinaison entre Dragus et Amallah, Hubert a la main ferme et le ballon revient dans le rectangle. Emond se bat bien et arrive à la toucher, malheureusement pour le gaumais sa tête tombe sur la barre. L’ancien gardien liégeois sortira encore une fois la frappe d’Amallah à 10 minutes de la mi-temps pour garder les siens dans le match.

Le Standard aura très chaud en fin de rencontre quand le coup-franc d’Hornby dévié touche le poteau et passe dans le dos du portier rouche, heureusement le ballon ne rentre pas. Ils y répondront encore coup sur coup quand Amallah mystifie son opposant avant de donner en retrait à Boljevic qui manque le cadre.

On a vécu une bonne période à Sclessin, mention spéciale à Amallah, Balikwisha, Ngoy et Guillaume Hubert, sûrement les hommes de ces premières 45 minutes.

Domination liégeoise, changements payants

Le Standard domine clairement les échanges à la reprise même s’ils ne se créent pas forcément d’occasions. La première situation dangereuse viendra même pour Ostende, heureusement pour les Rouches, personne n’est dans le rectangle quand le ballon traîne. Le Standard rate alors le coche sur une action toute faite, Ngoy centre magnifiquement et personne ne touche, le ballon revient et Amallah rate totalement sa reprise et l’envoie à côté des cages d’Hubert.

Le Standard continue à pousser, est au-dessus, mais n’arrive pas à conclure jusqu’à ce que la ferveur liégeoise s’empare du match. Davida prend le dos de la défense, il trouve Dragus qui dévie vers Canak qui se bat jusqu’au bout, le ballon est mal renvoyé dans les pieds de Dragus qui reprend de volée un boulet de canon qui touche la barre et finit dans les filets, c’est 1-0!

Le Standard trouve plus d’espaces en fin de rencontre, logique, Ostende se découvre. Davida est souvent trouvé mais peine à créer quelque chose. Les changements ont fait du bien aux Rouches, surtout l’entrée de Raskin. À 5 minutes du terme, Laifis se couche trop vite et laisse Berte partir, celui-ci trouve Ambrose en retrait qui décale encore une fois. La frappe de l’attaquant ostendais est sur Bodart qui la sort bien. Le Standard gère la fin de partie et ne laisse rien aux Côtiers qui rentrent bredouille de la cité ardente.

Raskin, Bodart, Amallah ou encore Dragus sont à prendre dans les hommes du match.