Il a manqué une vraie buteuse

Mais voilà, pour gagner, il faut pouvoir marquer et avec une Tessa Wullaert qui prend plus de volume en numéro 10, laissant la place à la jeune Eurlings, et sans Tine De Caigny (blessée de dernière minute), la force de frappe est toujours trop faible que pour devenir l’égale d’un adversaire du calibre de la Norvège. D’autant qu’une Van Kerkhoven n’est que remplaçante…

La latte de Janssens

Pourtant, on a vu une Belgique conquérante, aller vers l’avant, passant par les flancs et fermant la boutique derrière. Comme on le souhaitait après un Euro où le bloc belge avait bien tenu. Mais finalement, si la défense norvégienne en a eu plein les pattes dans un stade de Louvain plein à craquer et près à mettre la pression sur l’adversaire, Mikalsen n’a pas dû sortir arrêt sur arrêt et sort une nouvelle clean-sheet. Avec aussi un peu de chance comme sur la double occasion à la 85e (Van Kerkhoven et Janssens sur la latte). La chance des grandes.

Un tel match, il y a un an, la Belgique ne l’aurait pas forcément abordé avec une ambition réaliste de gagner. Et vu le bonheur et la joie dans le camp norvégien sur ce but, qui a qualifié les visiteuses pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, on sent que le statut des Belges a changé sur la scène européenne. Fini d’être le Petit Poucet content de vivre dans le sillage des grandes nations européennes.

Les Red Flames ont, cette fois, bien passé un cap. Pas seulement parce qu’elles ont fait douter la Norvège, qui a enchainé un troisième succès consécutif contre la Belgique. Mais aussi dans l’attractivité de ses matches. La présence de près de 9000 personnes pour un match des Flames atteste aussi du changement de statut. Il faudra désormais confirmer ça lors des barrages en octobre.