Bodart homme du match, Boljevic et Emond discrets: les notes des Rouches après la victoire contre Ostende

Ngoy (5,5)Il a commencé le match dans le trio défensif, est passé arrière gauche, puis a fini arrière droit. Son début a été très bon, puis les changements l'ont perturbé, avec un peu plus de déchet dans les relances ou des positionnements moins affirmés.

Bokadi (7)L'international congolais a été le patron de la défense, à trois ou à quatre. Il a été très juste dans ses interventions, et bon dans ses sorties de balle, pour initier la relance. Son calme a aidé l'équipe.

Laifis (5)Il a vécu une première période compliquée, avec trop d'approximations, ou des sorties de position qui n'étaient pas dans le bon tempo. Il est apparu plus serein en deuxième période, quand la défense est repassée à quatre.

Boljevic (4)Discret en début de match, et pas toujours bien placé défensivement, il a été plus présent en fin de première période, avec un peu plus de percussion. Mais il n'en a pas montré assez, et a été remplacé au repos.

Cimirot (5)Le médian a fait son travail de récupération, et souvent assez bien, mais il a aussi eu du déchet dans ses transmissions, avec des passes pas toujours bien assurées

Amallah (6,5)Il était le joueur par qui passait le danger en première période, avec sa qualité technique, et une bonne frappe au but. Il s'est aussi repositionné quand il fallait, mais il a raté une énorme occasion, sur un service de Dönnum, en deuxième mi-temps.

Balikwisha (6) Sa qualité technique lui a permis d'aérer le jeu, ou de trouver les bons espaces. Mais le défaut de sa qualité est qu'il s'est parfois compliqué la vie, et a voulu trop en faire. Sa frappe en début de match, sur Hubert, aurait pu être mieux cadrée.

Dönnum (5)Sifflé à sa sortie, à l'heure de jeu, le médian offensif norvégien n'a pas toujours été appliqué dans son travail défensif, et Laifis a dû le ressentir. Moins convaincant offensivement qu'à Courtrai, il n'a pas assez pesé.

Dragus (6)Il a été le sauveur du samedi soir, avec sa frappe victorieuse. Avant cela, sa première période avait été trop quelconque et son manque d'automatismes avec Emond un peu plus flagrant. La montée de Davida, et le repositionnement d'Amallah, a pu l'aider.

Emond (4)L'attaquant a offert une bonne déviation de la tête pour Balikwisha, mais a eu trop de déchet, et pas assez de présence pour un joueur censé faire la différence. La sanction a été un remplacement à la mi-temps.

Davida (6)Il a montré qu'il était un ailier rapide, capable de jouer dans la profondeur, mais il a aussi laissé apparaître cette envie de rentrer dans le jeu, et de faire parfois le geste de trop. Mais il a offert quelques séquences de jeu intéressantes.

Raskin (6)Monté à la mi-temps, il a su apporter son envie d'arracher les ballons, et de relancer proprement. Un match sérieux.

Canak (5) Une montée au jeu timide, mais il s'est rendu disponible et n'a pas cessé de travailler pour l'équipe.

Dewaele (5)Il a repris sa place d'arrière droit pour finir la rencontre, sans faire de faute et avec une frappe lointaine.