Nafi Thiam encensée avant le Mémorial Van Damme : « En plus d’être une grande athlète, c'est une belle personne »

Présentées par Kim Gevaert, la directrice du Mémorial Van Damme, comme les deux meilleures heptathloniennes de l’histoire, les championnes belge (28 ans) et américaine (60 ans) ont semblé sur la même longueur d’onde en échangeant sur les épreuves combinées et sur ce fameux record du monde que "JJK" a porté à 7291 points en 1988.

Nafi, tout d’abord, comment allez-vous?

Je me sens un peu fatiguée. J’ai, par ailleurs, demandé à pouvoir m’aligner au saut en longueur plutôt qu’à la hauteur. À l’Euro de Munich, je me suis blessée à un orteil lors d’un de mes sauts à 2,01m et, malheureusement, cette blessure s’est infectée. C’était ennuyeux plus que douloureux et cela a pris un peu de temps avant de rentrer dans l’ordre. Mais j’ai estimé qu’il n’était pas opportun de sauter à la hauteur, où je dois bloquer mon pied avant chaque impulsion. Je ne veux pas faire quelque chose de stupide qui pourrait hypothéquer le début de ma préparation pour la saison prochaine. Je dois rester prudente. Mais en même temps, je suis excitée de me produire à la longueur, ce sera une chouette compétition, avec Noor (Vidts) notamment.

Jackie, cela semble un vrai défi, pour une heptathlonienne, de rester en bonne santé pendant une saison complète.

Oui, effectivement, surtout quand c’est une longue saison comme celle-ci le fut. Le corps ne coopère pas toujours et ne permet pas toujours de respecter votre programme idéal et il faut pouvoir s’adapter. Je peux tout à fait comprendre le choix de Nafi de préférer la longueur ce vendredi. La clé, c’est vraiment d’attaquer la saison suivante en étant en bonne santé.

Nafi, vous souvenez-vous quand vous avez entendu parler de Jackie pour la première fois?

Je pense que c’est probablement Roger (Lespagnard), mon coach, qui, après sa carrière, a travaillé à la fédération et est toujours resté attentif aux performances des autres athlètes dans les épreuves combinées.

Et vous, Jackie, quand avez-vous entendu parler de Nafi pour la première fois?

Oh (elle réfléchit). Je ne me souviens pas exactement quand c’était. Mais Wilfried Meert, avec qui Bobby (NDLR: son mari) et moi étions régulièrement en contact, nous a parlé un jour d’une jeune heptathlonienne belge qui se débrouillait bien. Et c’était Nafi. Vous savez, on reconnaît très vite un grand talent et quand on en voit un, on le suit! Je l’ai donc vue évoluer à l’heptathlon avec beaucoup de régularité, ce qui est aussi un marqueur important quand on parle de grandes championnes. Pour un pays comme la Belgique, c’est formidable de pouvoir compter sur elle.

Nafi, si vous pouviez emprunter une qualité chez la formidable athlète qu’était Jackie Joyner-Kersee, quelle serait-elle?

D’abord, chaque athlète est différent. Je fais face à mes propres challenges, à mes propres difficultés, avec mes propres qualités et les choses sur lesquelles je m’efforce de progresser. Rien ne tombe du ciel! Ce qui est remarquable, c’est l’incroyable niveau que Jackie possédait dans les sept épreuves. Et bien sûr, vous vous en doutez, je prendrais volontiers ses qualités de sprinteuse! La vitesse, c’est sans doute ce qui me manque le plus. Mais cela ne fonctionne pas comme ça, on n’est pas dans un jeu vidéo. C’est aussi ce qui est excitant dans le sport, c’est de chercher à s’améliorer sans cesse. Je continue donc à travailler dur.

Jackie, qu’admirez-vous le plus chez Nafi?

Elle me semble être non seulement une grande athlète mais une belle personne. Pour avoir été présentées, sur base de ce que je vois et de ce que j’entends, je le pense sincèrement. Au-delà de sa personnalité, je vois une grande compétitrice, qui arrive toujours à puiser au plus profond d’elle-même, à faire le job et à rencontrer les attentes même. Et croyez-moi, c’est très difficile! Il n’est pas donné à tout le monde de réussir à se sortir de situations aussi stressantes, de trouver son propre équilibre, et de bien s’entourer.

Vous régnez, ou vous avez régné, toutes les deux sur votre discipline pendant six ans au moins. Cette longévité, est-ce ce qu’il y a de plus difficile à atteindre?

JJK : «On se fixe toujours des objectifs au début, et on reçoit toujours beaucoup de soutien quand on n’est pas encore connu. Ensuite, quand on atteint ses objectifs et quand on arrive au top, on ne vous autorise quasiment plus le moindre faux pas. Il m’est arrivé de gagner avec 6800 ou 6900 points et on me demandait tout de suite ce qui n’allait pas. Alors que j’avais gagné ! Dans cette quête d’équilibre, la partie mentale est certainement très difficile à aborder.»

NT: «Je suis totalement d’accord avec Jackie. Il faut toujours répondre présent dans les grands championnats, année après année, faire face aux attentes et les gens en veulent toujours plus. Le monde extérieur ne comprend pas toujours qu’on ne peut pas être au top tout le temps, dès la première compétition de la saison. Et même si les gens veulent des performances toujours plus élevées, moi je peux me contenter d’une médaille d’or même sans record.»

Le record du monde, parlons-en. Jackie, vous avez affirmé mercredi, lors du dîner de gala, que Nafi était capable d’améliorer votre meilleure performance. Pouvez-vous expliquer pourquoi?

Oui, c’est vrai, mais la dernière chose à faire est de se mettre trop de pression par rapport à cela. Nafi doit d’abord tout faire pour être en position de gagner, puis parfois il arrive qu’on rentre dans un excellent flow et qu’on dépasse ses propres attentes. Alors, oui, à l’évidence, je vois en elle les capacités de battre le record du monde. Est-ce que je le veux? La réponse est non! (rires) Plus sérieusement, elle est encore jeune et possède une marge de progression. Qu’elle reste surtout en bonne santé, motivée, bien entourée et encouragée à atteindre ses objectifs et tout ira bien.

Nafi, en 2017, après avoir établi votre meilleur total (7013 points) à Götzis, vous aviez dit que penser au record du monde n’était pas réaliste. Cinq ans plus tard, avez-vous changé d’avis?

Vous savez, je n’ai fait plus de 7000 points qu’à une reprise, donc je suis encore très loin des 7300! Je travaille dur, je fais de mon mieux et ce qui doit arriver, arrivera. Peut-être que je connaîtrai à nouveau deux jours exceptionnels, qui sait? Mais ce n’est pas quelque chose qui m’empêche de dormir. Mon but est de progresser, chaque jour, et je fais tout ce que je peux pour y arriver. J’aimerais déjà franchir à nouveau le cap des 7000 points mais le record du monde n’est pas mon objectif. Si j’étais tout près, je pourrais me dire: ‘ok, je tente’, mais 300 points à combler, ce n’est pas rien.

Jackie, êtes-vous étonnée que votre record du monde tienne encore bon 34 ans plus tard?

JJK: "À l’époque, quand je faisais de la compétition, je voulais vraiment accomplir tout mon potentiel et, quand j’ai quitté ce sport, j’avais le sentiment d’avoir tout donné. Je le faisais aussi pour les gens qui m’entouraient. Quand on vit dans le présent (parce que dans les épreuves combinées, on peut vite descendre très bas), on ne pense pas à ce que deviendront les performances. Pour en revenir à Nafi, elle possède des records impressionnants en hauteur et en longueur, et je la vois descendre un jour sous les 2:10 sur 800 m. Avec une bonne préparation, tout est possible pour elle."

Nafi : "J’ai connu beaucoup de problèmes au dos cette année et alors qu’en avril, je ne me croyais pas capable de pouvoir disputer les Mondiaux et les championnats d’Europe, j’ai remporté les deux titres. J’ai pris conscience de certaines choses, comme le fait que le repos est parfois la meilleure des solutions. J’ai, par exemple, accepté que je n’étais pas capable de prendre de bonnes impulsions pendant tout une période, et au final, j’ai réussi mon meilleur résultat de ces dernières années à la hauteur. On est parfois obsédé par certaines idées, aussi parce qu’on pense à la concurrence qui continue à s’entraîner. On veut en faire trop à l’entraînement. Or je sais que si j’arrive en pleine forme physique, je serai difficile à battre."

JJK: "Nafi a tout à fait raison! Bobby devait aussi me dire de me calmer, parfois, à l’entraînement. On pense toujours que quelqu’un, ailleurs, travaille plus dur que soi mais on a vite fait de perdre 4 à 6 semaines de préparation en cas de pépin…"

NT: "Je me reconnais tout à fait dans ce discours… (sourire)"