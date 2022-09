F1: annoncé titulaire par Alpine en août, Oscar Piastri pilotera finalement pour McLaren en 2023

Piastri, 21 ans, était au cœur d’un imbroglio juridique, McLaren et Alpine affirmant avoir un contrat avec le pilote australien pour la saison prochaine. Finalement, le bureau de reconnaissance des contrats de la F1, instance d’arbitrage ad hoc, a donné raison à McLaren.

Le 2 août, Alpine avait annoncé que Piastri remplacerait Fernando Alonso la saison prochaine. Le double champion du monde espagnol a choisi de rejoindre Aston Martin où il récupérera le volant de l’Allemand Sebastian Vettel qui a annoncé sa retraite en fin d’année. Piastri avait quelques heures plus tard démenti cette information.

Piastri sera donc l’équipier du Britannique Lando Norris en 2023. Il remplacera son compatriote Daniel Ricciardo qui avait quitté Renault (devenu Alpine) fin 2020 pour rejoindre McLaren, a annoncé vendredi cette dernière.

"Toute l’équipe est ravie d’accueillir Oscar chez McLaren pour la saison 2023 de la F1. Il a une carrière impressionnante à ce jour, et nous sommes sûrs qu’avec Lando, il sera en mesure de nous aider à franchir une nouvelle étape vers nos ambitions", a déclaré Andreas Seidl, le responsable de la F1 chez McLaren.

L’Australien de 21 ans est considéré comme un des plus grands talents en devenir. Il a remporté la Formule Renault Eurocup en 2019 et est devenu champion FIA en Formule 3 dès sa première saison en 2020, puis a été sacré champion de Formule 2 l’an dernier. Il a ainsi rejoint George Russell et Charles Leclerc seuls autres pilotes à avoir aligné les titres en Formule 3 puis en Formule 2 dès leur première saison.