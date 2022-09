Carapaz : «C’est la première fois, donc je suis ému»

"Pour être honnête, je ressens du bonheur, parce que nous sommes venus ici avec un but mais les circonstances ont été contre nous", a dit l’Équatorien. "Notre objectif était désormais de remporter une étape et j’en suis vraiment heureux. Les Bora (NDLR : Kelderman et Fabbro) ont fait presque tout le travail et j’ai attendu le dernier moment. Je savais que les derniers kilomètres étaient durs. Il me restait une possibilité et j’en ai tiré le meilleur parti."

Le coureur d’Ineos-Grenadiers espère rééditer ce succès dans les prochains jours.

"Je suis très heureux", poursuivit Carapaz. "Surtout parce que les sensations que j’attendais depuis le départ sont enfin là. Je dois en profiter. Je savais que je n’arrivais pas dans la meilleure condition après avoir chuté à la maison. Quand nous sommes arrivés en montagne, en Espagne, ce fut un peu compliqué pour moi. Je suis passé à autre chose mentalement pour me concentrer sur une victoire d’étape. D’autres années, je suis arrivé deuxième, troisième… C’est la première fois, donc je suis ému. Il y a encore beaucoup d’étapes. Nous devons en tirer parti."

Kelderman, retardé le matin au classement de 14 minutes, a refait plus de la moitié de son retard. Il a réintégré le top 10 et pointe désormais au 6e rang à 6:28 d’Evenepoel dont le Néerlandais fut, en cours d’étape, le dauphin virtuel. Jan Polanc, 4e de l’étape, a aussi fait une bonne affaire en remontant à la 9e place du général.