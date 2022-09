Patrick Lefevere tempère les attentes autour d’Evenepoel: «Remco au Tour en 2023? Si cela dépend de moi, c’est non»

Patrick, on peut supposer que vous prenez du plaisir sur cette Vuelta ?

«Absolument. On était très bien parti avec le chrono par équipes où nous n’avons été seulement battus par deux équipes plus fortes. Puis, on a bien roulé sans prendre beaucoup d’écarts. J’ai toujours dit que l’équipe devait être à la hauteur de son leader et c’est le cas. Elle n’a commis aucune erreur.»

Sur le plan individuel, vous vous attendiez à une telle prestation de Remco Evenepoel ?

«Je savais qu’il était prêt, tous les signaux étaient positifs après ses entraînements, les tests réalisés en stage. Mais un entraînement, ce n’est jamais la course. J’étais confiant mais ce serait prétentieux de dire que je m’attendais à ce qu’il épate ainsi la galerie et je ne vais pas m’en plaindre !»

Peut-il gagner la Vuelta ?

«Je ne voudrais pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Il a un avantage intéressant sur ses adversaires. On pourra discuter de cela plus concrètement dimanche soir après les deux étapes en Sierra Nevada.»

Que pensez-vous du contre-la-montre de Remco mardi à Alicante ?

«Il a été magistral. Il a vraiment signé un grand numéro. Je savais qu’il était bien mais je ne m’attendais quand même pas à ce qu’il creuse de tels écarts. Maintenant, la Vuelta est encore longue. Trois minutes, qu’est-ce vraiment ? Si on connaît un mauvais jour en montagne, on peut très vite concéder un tel avantage. En outre, la perte de Julian (NdlR : voir ci-contre) constitue une énorme perte pour l’équipe. Remco reste plus que jamais sur ses gardes. C’est pourquoi, je le répète, on fera le point dimanche.»

Des doutes avaient été émis concernant la capacité de votre équipe à défendre, un maillot de leader en l’occurrence ?

«Nous avons pourtant démontré, en 2019, que nous pouvions le faire. Pendant quinze jours, on a protégé le maillot jaune d’Alaphilippe, mais là encore, on disait que ce n’était pas à nous de rouler devant car les concurrents devaient prendre leurs responsabilités et bla bla bla… Quand on a le maillot rouge ou jaune, on a la responsabilité de le conserver, point.»

Vous ne craignez pas que Remco ait déjà atteint son pic de forme ?

«S’il devait connaître un jour sans, j’espère que ce sera lundi prochain car c’est jour de repos (rires).»

Vous avez le maillot, certes, mais est-il toujours nécessaire de rouler devant à partir de maintenant ?

«Quand tu as le maillot, tu n’as pas trop le choix. Bien sûr, nous pourrons laisser davantage de latitude aux échappés. Bien sûr aussi, les équipes qui voudront gagner une étape devront à un moment donné nous aider ! Mais je préfère qu’on reste devant pour éviter les dangers, les pièges, les chutes etc. Les coureurs qui sont en tête sont plus vigilants que les autres.»

Qui sont les plus dangereux adversaires de Remco ?

«Celui qui a déjà gagné la Vuelta trois fois, et donc Roglic. C’est quelqu’un de très calme, d’intelligent, qui attendra la troisième semaine avant de bouger car il connaît la musique. Je me méfie aussi des Espagnols, les jeunes Rodriguez et Ayuso n’ont aucun complexe et Mas me semble en grande forme.»

Par rapport à ce que Remco a réalisé cette année, ceci est-il plus fort encore ?

«On ne peut pas comparer. Liège, c’était quelque chose tout de même, une prestation cinq étoiles ! Et Saint-Sébastien, que j’ai regardé à la télévision, c’était fantastique. Quarante bornes devant avec des costauds comme Mollema, Benoot, des coureurs qui ne renoncent jamais, il faut le faire. Ce jour-là, Remco m’a énormément impressionné.»

Une semaine après la Vuelta, il y aura déjà le contre-la-montre arc-en-ciel pour lequel Remco est très ambitieux…

«Pour l’instant, on vit quelque chose de prenant au jour le jour. S’il va au bout de son rêve, à Madrid, Remco aura forcément puisé au fond de ses réserves mentales et physiques. Il aura dépensé beaucoup de stress et d’émotion. Avec le jet-lag, ce sera un challenge mais, si cela se passe bien pour lui à Madrid, il partira en Australie avec un moral d’acier !»

Avez-vous déjà réfléchi au fait d’aligner Evenepoel au départ du Tour de France 2023 ?

«Si cela dépend de moi, c’est non. Je n’ai pas envie qu’il rate une marche. Le schéma le plus progressif, c’est d’aller au Giro en 2023 après avoir participé aux classiques.»

Si cela dépend de vous, mais vous êtes tout de même le patron, non ?

«C’est vrai ça ! Mais je ne suis pas un dictateur.»

Cela signifie que la seule personne qui pourrait vous demander d’aller au Tour, c’est Remco lui-même ?

«Vous avez tout compris. Mais c’est un garçon posé, intelligent, qui, j’en suis certain, n’a pas envie de brûler les étapes. Il adore les classiques, ne l’oubliez pas.»

Un seul grand tour, donc, en principe. Comme Pogacar, du reste, qui n’en fait qu’un par an.

«Oui et voyez ce que cela a donné. Tadej a participé à beaucoup d’épreuves au printemps, toutes pour les gagner. En première semaine au Tour, il voulait tout gagner aussi. Ce fut peut-être une erreur pour lui. On apprend beaucoup des autres et cette attitude du Slovène a été intéressante dans l’approche de notre Vuelta.»

Donc, pour Remco, les stages étaient le bon choix ?

«J’en ai l’impression mais je vous en reparlerai dans dix jours.»

Avez-vous l’intention de renforcer votre effectif, pour la montagne en particulier ?

«Non, je suis complet ! J’avais quatre coureurs en fin de contrat, j’ai engagé Hirt, Casper Pedersen et Merlier. Et je n’ai pas les moyens d’attirer d’autres coureurs. En 2021, nous avons, avec nos moyens, recruté des garçons comme Vervaeke, Van Wilder, Masnada, mais je ne peux pas m’aligner, en termes de transferts, sur une équipe comme Jumbo qui transfère à tour de bras. Fin 2023, avec les fins de contrat, là on parlera d’autre chose, on avisera, chaque chose en son temps.»

Le cyclisme est le dernier sport où les contrôles pour Covid sont permanents. N’est-il pas temps d’arrêter cela ?

«Non. Prenons l’exemple de Pieter Serry. On aurait pu faire semblant, puisqu’il s’agissait d’un test effectué par nos soins mais il était dans un état grippal, il présentait tous les symptômes d’une grippe et, donc, du Covid. On ne peut pas mettre un homme malade sur un vélo, c’est complètement irresponsable. Comme il est irresponsable de laisser un cas positif menacer de contaminer les autres coureurs et les membres du staff.»