L'Unioniste Lazare s'excuse après son expulsion à l'Antwerp: "C'est se tirer une balle dans la tête"

Dans la foulée de son mauvais geste, qui a été analysé par le VAR avant que l'arbitre Jonathan Lardot ne prenne sa décision de l'exclure, le joueur de 24 ans s'est exprimé sur les réseaux sociaux pour s'excuser. "Bien sûr que cela peut arriver mais, à pareil moment, c'est se tirer une balle en pleine tête", a écrit Lazare sur Instagram. "A aucun moment, je pars avec l'intention de lui faire mal. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je n'avais aucune raison de faire cela. J'ai peut-être été maladroit, je suis conscient que cela a été l'un des tournants du match et je suis vraiment désolé. Je demande pardon aux supporters et aux coéquipiers, je vais me racheter."

La saison dernière, Lazare avait aussi été exclu en première mi-temps face à Seraing pour un geste de mauvaise humeur envers l'arbitre. Menée 0-2, l'Union avait réussi à renverser le match pour finalement s'imposer 4-2 grâce à un grand Kaoru Mitoma.