Januzaj à cœur ouvert après son arrivée au FC Séville: "Parfois les gens pensent que j'ai plus de 30 ans"

"Il y a eu des heures de stress, mais je suis heureux d'être à Séville", raconte Adnan Januzaj dans un entretien sur le site de son nouveau club. "Je me suis entraîné dur tout seul, sur le terrain et au gymnase tous les jours, pour essayer de garder un bon niveau. C'est vrai que ce n'est pas la même chose que de s'entraîner avec ses coéquipiers, mais il faut être préparé car une équipe peut vous appeler à tout moment et il faut être prêt. J'étais très calme parce que je savais que des offres allaient arriver."

Cette zénitude - qui peut parfois flirter avec l'insolence - a d'ailleurs toujours été l'une de ses grands forces sur le terrain. "A 17 ans, je jouais devant 80 000 personnes (NdlR: à Manchester United) et j'étais déjà très calme. Quand on a cette confiance en soi de pouvoir faire des choses, il faut penser que tout ira bien", assure l'ailier qui s'est aussi assagi footballistiquement au fil des années pour développer un jeu plus propre que par le passé. "Je suis professionnel depuis longtemps et la maturité change beaucoup dans ce domaine. Je suis plus mature que lorsque j'avais 18 ou 19 ans."

Ses cinq saisons au Pays Basque, avec la Real Sociedad, ont été les plus abouties de sa carrière (23 buts et 21 assists). Mais le meilleur pourrait être encore à venir. "J'ai commencé très jeune et parfois les gens pensent que j'ai plus de 30 ans, mais je n'ai que 27 ans", rappelle-t-il. "Je suis dans les meilleurs moments de ma vie. Je pense que le pic d'une carrière est à 33 ans, donc je dois continuer à travailler et à m'amuser."

Formé au RWDM puis à Anderlecht, le Bruxellois espère récolter en quelques sortes les fruits d'un long processus. "Les gens pensent que c'est facile d'être footballeur, mais c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de sacrifices à faire. Je suis allé en Angleterre (à Manchester United) quand je n'avais 15 ans, dans un endroit qu'on ne connaît pas et il faut s'adapter. En Allemagne et en Espagne pareil. C'est difficile, mais il faut être ouvert à tout."

Et le voilà désormais dans le collectif de Julen Lopetegui, aux côtés de joueurs comme Isco, Alex Telles, Jesus Navas, Rafa Mir, Ivan Rakitic ou Papu Gomez. "Séville est une équipe qui presse haut et veut toujours attaquer. Pour un joueur comme moi, c'est important d'avoir le ballon dans cette zone et de pouvoir en profiter. Je suis un joueur qui doit avoir le ballon, parce que mon jeu est créatif. Les fans, quand ils entrent dans un stade et paient un billet pour voir un spectacle, ils apprécient cela. Quand j'étais petit, mes joueurs préférés étaient Zidane, Riquelme ou Ronaldinho. C'était ceux qui faisaient le plus de magie dans les stades."

C'est désormais à lui de tenter de transmettre cette magie. Il pourra continuer à le faire en Liga, mais aussi en Ligue des champions, une compétition qu'il n'a que très peu fréquentée (2 matchs avec Manchester United durant la saison 2013/2014). "Je suis très heureux de revenir dans cette compétition, parce que j'ai joué l'Europa League quatre années de suite et c'est différent", se réjouit celui qui affrontera Manchester City, le FC Copenaghe et le Borussia Dortmund dans le groupe G.

"Je suis très excité parce que je vais pouvoir jouer contre mon ancienne équipe, Dortmund", insiste l'ailier qui avait été prêté par Manchester United dans la Ruhr durant six mois en 2015. "La Ligue des champions, c'est l'endroit où toutes les équipes veulent être. Il n'y a pas de matchs faciles, si tu y es, c'est parce que tu es de haut niveau et une équipe comme Séville peut faire de grandes choses."

L'autre objectif de sa venue dans un tel club était aussi de marquer des points aux yeux de Roberto Martinez. "Je veux d'abord profiter d'ici, montrer aux gens ce que je sais faire et le reste viendra. Si vous parlez d'aller à la Coupe du monde, vous vous mettez beaucoup de pression. Vous devez profitez et le reste suivra. Samedi, je ne pourrai peut-être pas encore jouer 90 minutes, mais je peux aider à partir de maintenant et commencer à avoir des minutes."

L'aventure d'Adnan Januzaj à Séville débutera très fort puisqu'il recevra le FC Barcelone (en Liga samedi) et Manchester City (en Ligue des champions mardi) en l'espace de quatre jours.