Goffin défait mais positif, Mertens n’est plus n°1 belge

Il a pourtant eu de franches occasions. Mais il n’est jamais parvenu à les concrétiser. Et c’est finalement l’Italien Lorenzo Musetti (ATP 30) qui a répondu présent dans les moments critiques, notamment dans le cinquième et dernier set alors que le Belge menait 5 jeux à 2 puis dans le super tie-break décisif où David a eu jusqu’à trois points d’avance. Victime de crampes aux jambes et à l’avant-bras lors de ce combat de plus de 4h30, comme il l’a déclaré lui-même par la suite, David Goffin quitte la Grosse Pomme avec un goût amer en bouche."Mais c’est positif car j’ai retrouvé ma solidité. C’est juste dommage car c’est le genre de match qui aurait pu bien me lancer dans le tournoi. Je sors tout de même moins frustré que lors de mes derniers rencontres disputées aux États-Unis", a-t-il expliqué