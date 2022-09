Changement de programme pour Nafi Thiam qui disputera le saut en longueur au Mémorial Van Damme

"À l'Euro de Munich, je me suis blessée à un orteil lors d’un de mes sauts en hauteur à 2,01m et malheureusement cette blessure s’est infectée", a-t-elle expliqué en conférence de presse ce jeudi en fin de matinée. "C’était ennuyeux plus que douloureux et cela a pris un peu de temps avant de rentrer dans l’ordre. Mais j’ai estimé que ce n’était pas opportun de sauter à la hauteur au Mémorial, où je dois bloquer mon pied avant chaque impulsion. C’est la raison pour laquelle j’ai demandé à pouvoir disputer le saut en longueur. Je ne veux rien faire de stupide qui puisse hypothéquer le début de ma préparation pour la saison prochaine."