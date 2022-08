Mazzù à propos du remplaçant d'Adrien Trebel: «Amadou Diawara va nous apporter du muscle, ça manquait»

L'officialisation du transfert d’Amadou Diawara est attendue pour cet après-midi à Anderlecht. Mais Felice Mazzù a déjà fait part de sa satisfaction. "Quand j'étais à Genk, on avait affronté Naples en Ligue des champions. Diawara n'avait pas joué mais on l'avait analysé. On l'a encore analysé avec mon staff actuel avant sa venue et c'est un profil intéressant. Il va nous amener du muscle et ça manquait, comme vous avez pu le constater. Il n'a pas beaucoup joué ces derniers mois mais il sera vite prêt."