Chelsea dépense sans compter pour Wesley Fofana

Avec cette arrivée et celles de Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella, à quelques jours de la clôture du mercato, les Blues et leur nouveau propriétaire américain Todd Boehly ont déjà dépensé quelque 235 M EUR.

Dans l’histoire de Chelsea, seul le transfert Romelu Lukaku, acheté l’an dernier pour 118 M EUR à l’Inter Milan, où il est déjà reparti en prêt, a coûté plus cher.

Le défenseur de 21 ans entre aussi dans le trio des défenseurs les plus chers de la Premier League, avec Harry Maguire, arrivé à Manchester United pour 87 M EUR, et Virgil van Dijk, passé à Liverpool pour 85 M EUR.

Il devient aussi devant Lucas Hernandez le défenseur français le plus cher de l’histoire, le Bayern Munich ayant déboursé 80 M EUR pour son arrivée en 2019 de l’Atlético Madrid.

Les Blues avant les Bleus?

Sportivement, c’est une nouvelle étape pour l’international Espoirs (5 sélections), qui devrait disputer la Ligue des champions et être suivi par le sélectionneur des champions du monde Didier Deschamps.

Fofana peut-il encore pour autant, en deux mois, gagner son ticket pour le Mondial au Qatar?

La mission semble quasi-impossible face aux Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Jules Koundé, Lucas Hernandez voire Benjamin Pavard qui postulent déjà pour une place dans l’axe, comme les plus jeunes William Saliba, Dayot Upamecano ou Ibrahima Konaté.

Au-dela de ce défi pour le joueur, les Blues se sont félicités de l’arrivée dans l’équipe entraînée par Thomas Tuchel de l’"un des jeunes joueurs les plus cotés de Premier League".

Fofana apportera notamment un peu de jeunesse à l’arrière-garde de Chelsea aux côtés, notamment, de Kalidou Koulibaly, 31 ans, et de Thiago Silva, 37 ans.

En plus de ses qualités aériennes et d’anticipation, Sky Sports rappelait aussi lundi la vitesse de l’ancien Stéphanois (chronométré à 34,5 km/h), un des défenseurs les plus rapides en Angleterre.

Né à Marseille, formé à Saint-Etienne où il a signé son premier contrat pro en 2018, Fofana avait été acheté par Leicester pour 40 millions d’euros en 2020, une vente record pour les Verts.

Chez les Foxes, il s’est imposé dès sa première saison dans l’axe, remportant la Coupe d’Angleterre contre... Chelsea (1-0).

Blessé en août 2021, il n’a fait son retour qu’en mars 2022, mais il est vite revenu à son meilleur niveau, signant un nouveau contrat jusqu’en 2027, signe de la volonté de Leicester de le conserver.

«Prodigieusement talentueux»

L’appel des Blues a pourtant été le plus fort, et le joueur est allé au bras de fer avec son entraîneur Brendan Rodgers, qui l’avait écarté la semaine dernière.

"C’est un bon gars, mais c’est difficile pour lui de tout gérer, et tant qu’il est dans cet état d’esprit, il lui sera difficile de jouer", avait déclaré le technicien, quelques jours avant un déplacement en Premier League sur son futur terrain de jeu, Stamford Bridge (victoire de Chelsea 2-1).

Deux ans après le transfert record de Maguire à Manchester United, le club champion d’Angleterre 2016, qui a besoin d’argent, fait une nouvelle très belle vente, mais qui ne ravira évidemment pas ses supporters.

Le 27 août, l’ancien des Foxes Gary Lineker a exprimé sur Twitter sa déception, tout en louant les qualités de Wesley Fofana auprès des supporters des Blues: "Vous avez le jeune défenseur central le plus prodigieusement talentueux du monde".