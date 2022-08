Antwerp-Union: les Unionistes n’y sont plus, le Great Old tue tout suspens sur penalty (DIRECT, 4-1)

La rencontre avait débuté à 100 à l’heure. De part et d’autres, les deux équipes n’ont observé aucun round d’observation. Mais ce sont les Anversois qui ont ouvert (un peu chanceusement) la marque sur un but contre son camp concédé par Nieuwkoop (8e). Sur leur lancée, les Anversois doublaient la mise grâce à Janssen (15e), plus intransigeant que Van der Heyden au duel.

Malgré ce retard de deux buts, les Unionistes continuaient d’attaquer. Ils réussissaient finalement à réduire la marque grâce à Van der Heyden (22e) qui se rachetait après son erreur. Mais alors qu’ils revenaient dans la rencontre, les Unionistes ont été réduits à dix après l’exclusion logique et confirmée par la VAR de Lazare après une semelle sur Yusuf (38e). À onze contre dix, le Great Old prenait le dessus en marquant deux buts coup sur coup grâce à Vines (42e) et Janssen sur penalty cette fois (45+3).

Les compos:

Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, Vines, Yusuf, Gerkens, Ekkelenkamp, Bataille, Miyoshi, Janssen

Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen, Teuma, Lapoussin, Vanzeir, Boniface

Suivez la rencontre en direct à partir de 20h30: