Zirkzee aurait été une petite folie pour Anderlecht: «Des guerriers sont plus indispensables que lui»

S’il avait encore été président du Sporting, il l’aurait sans doute placée dimanche. Et à juste titre, d’ailleurs.

Les 120 minutes étaient bel et bien une excuse

En effet – et chapeau à Felice Mazzù de ne pas avoir voulu se cacher derrière cette excuse – les 120 minutes et les émotions de jeudi ont bel et bien joué un rôle lors du derby. Karel Geraerts a eu 14 jours pour préparer ses joueurs pour leur match de l’année contre leur ex-coach. Ils auraient traversé un mur pour battre Mazzù et le chambrer avec sa petite danse.

Les petits "Neerpede-boys" se sont fait bousculer par l’entrejeu du colonel Teuma. Sur le premier but unioniste Kana, Arnstad, Verschaeren et même Amuzu avaient à peine contrôlé le ballon qu’ils étaient pourchassés par les sbires locaux. L’absence de leur caporal Trebel s’est cruellement faite ressentir. Et Anderlecht devra encore se passer de lui durant vingt matchs.

"On n’était pas prêts à commencer le match comme des guerriers", analysait Mazzù. C’est sans doute vrai. Mais il n’y a pas de miracles non plus. Des gamins de 18, 20 et 21 ans n’ont pas le gabarit pour gagner une lutte physique contre des gars rusés de 28 (Teuma) ou 26 ans (Nieuwkoop). Ils ont besoin d’un patron derrière eux qui leur montre comment faire le sale boulot.

Olsson n’est pas top, Ashimeru n’est pas fit

Qui est-ce que Mazzù aurait dû mettre à l’Union ? Avec ses 27 ans et ses 40 caps, Kristoffer Olsson devrait avoir assez de métier pour assumer ce rôle. Mais qui croit encore en lui, après autant de prestations décevantes ?

Majeed Ashimeru (24 ans) semblait bien parti pour être un élément clé dans l’entrejeu anderlechtois. Mais il n’est toujours pas apte à jouer. Dimanche, il a participé à l’échauffement avec un bandage autour du genou. Puis, il a pris place en tribune.

Le Nigérian Ishaq nous avait laissé une bonne impression lors des prolongations contre les Young Boys. Mais lui aussi, il n’a que 20 ans et il a encore tout à prouver à Anderlecht.

Casper Nielsen aurait été la solution idéale, mais Anderlecht n’a pas pu se mesurer financièrement au Club Bruges. Présent dimanche, le Danois ne doit d’ailleurs pas regretter son choix.

Bref : la direction a encore du pain sur la planche. Si elle veut éviter d’autres mésaventures dans des matchs au sommet comme à l’Union, il faudra transférer (ou louer) un médian défensif expérimenté. Si elle veut continuer à miser à fond sur ses jeunes dans tous les matchs – pour ne pas freiner leur développement – il faudra accepter qu’Anderlecht se prenne une claque de temps à autre. Mais alors, il ne faut pas encore viser de trophée cette saison.

Il y a un peu d’argent

Vu le refus de Zirkzee de rejoindre Anderlecht (il part plus que probablement à Bologne), on serait tentés de croire qu’il y a une dizaine de millions de disponibles pour réaliser deux ou trois autres transferts. C’est faux. Zirkzee aurait été une petite folie avec pour but de récupérer à l’avenir deux ou trois fois sa valeur. Le vrai budget de transfert est bien plus limité. Mais au moins, il y a une petite réserve si l’une ou l’autre opportunité se présente.

La priorité? Un guerrier au centre. Ou est-ce que le besoin est plus urgent en défense ? Le trio Debast, Hoedt et Delcroix ne pourra pas jouer chaque match. Surtout si Hoedt continue à se sentir incontournable, même en méforme. Les alternatives s’appellent Sadiki, Sardella et Kana. Encore trois jeunes. C’est un risque lorsque l’on combat sur trois fronts.

Sur base du match de dimanche, le Sporting devrait également se renforcer en attaque, parce qu’Esposito et Raman ont été décevants. Mais est-ce que Peter Verbeke pourra trouver plus fort d’ici la fin du mercato (06/09), tout en recasant ces deux-là? Des choix s’imposent, là aussi. Mais il ne faudra pas se laisser emporter par les émotions du moment ou par l’évaluation du dernier match. Il suffit de se souvenir de la phrase cliché de Roger Vanden Stock…