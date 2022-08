Wout van Aert et Remco Evenepoel en leaders: découvrez la sélection pour les championnats du monde de cyclisme

Pour la course en ligne de ses Mondiaux, prévue le 25 septembre, Van Aert et Evenepoel seront entourés de Jasper Stuyven, Nathan Van Hooydonck, Yves Lampaert, Quinten Hermans, Pieter Serry et Stan Dewulf. Jasper Philipsen, Greg Van Avermaet, Dries Van Gestel et Louis Vervaeke figurent eux parmi les quatre réservistes.

Parmi les grands absents, on retrouve notamment Dylan Teuns, non repris malgré sa victoire sur la Flèche Wallonne en avril et sa 19e place au classement général du Tour de France. Tiesj Benoot est lui forfait après sa chute à l’entraînement début août. Arnaud De Lie, Victor Campenaerts, Philippe Gilbert ou encore Tim Wellens ont eux été retenus par leur équipe Lotto Soudal, en quête de points pour rester en WorldTour.

Pour le contre-la-montre, prévu le 18 septembre, Wout van Aert a décidé de faire l’impasse et ce sont Remco Evenepoel, champion de Belgique en juin dernier et médaillé de bronze des Mondiaux à Bruges en 2021, et Yves Lampaert, champion de Belgique 2021, qui défendront les chances belges.

Pour la course en ligne dames, programmée le 24 septembre, Lotte Kopecky sera la leader de l’équipe belge. Elle sera entourée de Valérie Demey, Julie De Wilde, Justine Ghekiere, Jesse Vandenbulcke et Julie Van de Velde. Kopecky et Van de Velde participeront aussi au chrono féminin, prévu le 18 septembre.

En ce qui concerne le relais mixte, prévu le 21 septembre, Vanthourenhout a sélectionné Valérie Demey, Julie De Wilde, Jesse Vandenbulcke, Quinten Hermans, Pieter Serry et Nathan Van Hooydonck.