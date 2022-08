US Open : avant son entrée en lice, David Goffin est en plein doute

Deux victoires en qualifications, quatre défaites au premier tour en autant de tournois disputés, cinq sets remportés: la préparation de David Goffin (ATP 62) pour cet US Open a été extrêmement compliquée. Notre compatriote a des difficultés à trouver ses marques sur le béton américain et peine à retrouver le bon niveau affiché à Wimbledon."Pour le moment, je ne trouve pas ce que je cherche sur cette surface, il y a un manque de confiance et de sérénité dans mon jeu, avoue-t-il.Même à l’entraînement, je ne sens pas toujours bien mon jeu."