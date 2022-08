Décidément, le Grec Stefanos Tsitsipas n’est pas un amoureux de Flushing Meadows, le seul Major où il n’a encore jamais vu la deuxième semaine. La quatrième tête de série a été sortie en quatre sets 6-0, 6-1, 3-6, 7-5 par Daniel Galan. En Grand-Chelem, Tsitsipas n’y arrive plus depuis sa finale de Roland-Garros en 2021. Le court Louis Arstrong semblait bien trop grand pour celui qui était mené 6-0, 6-1 en moins d’une heure de jeu. Il a fait appel au kiné à deux reprises pour se faire manipuler le bras droit. Son jeu était aux abonnés absents. Au mental, il a tenté d’inverser le cours du match, mais ses 57 fautes directes ont pesé trop lourd. Galan a été solide pour mettre un terme à un match tendu dans le quatrième set. Le Colombien signait le plus bel exploit de sa carrière.

Fritz sorti par le 303e mondial et fils de Tracy Austin!

Au même moment que Tsitsipas, l’US Open a mangé un autre grand joueur. Les USA attendaient beaucoup de Taylor Fritz qui avait remporté le Masters 1000 d’Indian Wells. Fritz, tête de série numéro 10, surfait sur une belle vague en août. Il était même cité parmi les bons joueurs à suivre. L’Américain s’est incliné dès le premier tour face à son compatriote Brandon Holt 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Holt n’était pas franchement attendu à pareille fête, lui qui n’est que 303e joueur mondial! Il avait obtenu une wild card pour les qualifs. Dans les tribunes, une star irradiait de bonheur. Tracy Austin, sa maman. La maman d’Holt avait remporté l’US Open à deux reprises. Le fiston a fait un premier pas...

Serena, ce n’est pas encore la fin

Serena Williams était attendue sur le court Arth Ashe. L’ambiance était indescriptible. Les organisateurs avaient marqué le coup. Mais, Serena a décidé que ce n’était pas encore son jour. Elle a fait durer le plaisir en battant Danka Kovinic 6-3, 6-3 au terme d’un match où elle n’a cessé de monter en puissance. Ce premier tour n’était pas son dernier. La Monténégrine était aussi tendue. À 3-2, Kovinic a manqué le break ce qui a sonné comme le point de départ de la victoire de Serena.

A bientôt 41 ans, Serena, qui n’est plus que 413e mondial, affrontera la numéro deux mondiale Anette Kontaveit. Si elle s’en sort, elle pourrait même rêver encore un peu plus grand. "Est-ce mon dernier tournoi? Je vais rester vague parce qu'on ne sait jamais", a confié Serena. "L'accueil que j'ai reçu était vraiment extraordinaire. C'était tellement bruyant, je le sentais dans ma poitrine. C'était un sentiment très agréable, que je n'oublierai jamais. Ca signifie beaucoup pour moi. En entrant sur le court, je me suis dit: "Vraiment? C'est réel?" Et en même temps, j'avais toujours un match à jouer. Je voulais être à la hauteur de cet accueil.

Wawrinka est fatigué et proche de la fin

Stan Wawrinka a réalisé de grands exploits tout au long de sa carrière, mais le Suisse n’y arrive plus. Il a abandonné après la perte du deuxième set 6-4, 7-6 face à Corentin Moutet. "Je me rapproche de la fin, c'est certain. J'ai été blessé plus d'un an. Cela m'a pris du temps pour revenir, physiquement et tennistiquement. Mais j'aime toujours le tennis et je veux être compétitif encore un peu avant d'arrêter."

Thiem s’est battu, mais est dehors

Dominic Thiem a été sorti en quatre sets par Pablo Carreno Busta. Mais, il s’accroche encore à ses rêves. "Il y a toujours de la lumière au bout du tunnel, même quand on ne pense pas qu’il y en ait" avait-il dit.

La belle histoire de Grenier

Hugo Grenier s’est qualifié pour le deuxième tour de l’US Open en battant Tomas Etcheverry 4-6, 6-2, 6-3, 6-4. L’histoire est belle car lundi matin, il ignorait encore s’il pourrait monter sur le court. Éliminé en qualif, il a profité du forfait d’Andujar. C’est même l’Espagnol qui lui a annoncé la ‘bonne’ nouvelle. L’histoire devient encore plus belle quand on sait qu’il avait déjà vécu la même situation à Wimbledon. Au deuxième tour, il sera opposé à Matteo Berrettini.

Sensation chez les dames: Halep au tapis

La tête de série numéro 7 était pourtant bien préparée. Simona Halep était attendue en fin de deuxième semaine, mais elle n’a pas survécu au premier jour. La Roumaine s’est inclinée face à l’Ukrainienne Daria Snigur 6-2, 0-6, 6-4. La lauréate à Toronto, ancienne numéro 1, a joué aux montagnes-russes. Remise de ses blessures à l’épaule et à la cuisse, elle a montré des limites physiques dans le troisième set.

Zanevska brille à New-York

Sur le court n°11, Zanveska, 97e mondiale, s'est imposé 6-1, 7-5 contre l'Américaine Coco Vandeweghe, 121e mondiale. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes. Zanevska a pris un excellent départ dans sa rencontre en remportant les trois premiers jeux. À 4-1, la N.3 belge a signé un deuxième break avant de gagner le premier set 6-1.Dans le second set, les échanges ont été plus équilibrés et Zanveska a dû sauver deux balles de set dans le 10e jeu. La joueuse d'origine ukrainienne, naturalisée belge en 2016, a ensuite réalisé le break dans le 11e jeu avant de remporter le set et le match dans la foulée. Au deuxième tour, elle affrontera Kudermetova, tête de série n°18.

Le chiffre 39

Ons Jabeur est très attendue sur les Grands-Chelems. A l’US Open, elle a failli prendre la porte dès le premier tour. La Tunisienne s’en est sorti sans casse face à Madison Brengle (7-5, 6-2), mais elle a commis 39 fautes directes.

La phrase

Caroline Garcia est l’une des filles en forme de cet été. La Française a retrouvé le jeu qui l’avait envoyé à la quatrième place mondiale en 2018. Depuis, elle enchaînait les désillusions jusqu’à cet été. Elle a remporté ses 9 derniers matchs avec, au passage, le titre à Cincinnati. Il n’en fallait pas plus pour la glisser parmi les favorites.

"Évidemment, gagner un Grand Chelem est l'un de mes objectifs depuis que j'ai commencé sur le circuit. Je travaille tous les jours pour voir si je peux l'atteindre. C'est un objectif difficile mais motivant."

Le geste insolite de la nuit

Kyrgios bat son pote Kokkinakis

Nick Kyrgios a achevé la nuit en battant son ami Thanasi Kokkinakis en trois sets

Pendant ce temps, Djokovic…

Novak Djokovic, qui est attendu à la Laver Cup (22 septembre à Londres), a confirmé sa participation à l’ATP 250 de Tel-Aviv le 26 septembre. Il n’a plus joué en Israël depuis 16 ans.