Boniface est plus que le remplaçant d’Undav: «Il a les qualités pour faire quelque chose de beau»

Déjà titulaire face à Courtrai, le Nigérian a impressionné face à Anderlecht en ouvrant son compteur-but et en étalant toutes ses qualités durant 70 minutes. "C’est le type de joueurs dont nous avions besoin, explique Karel Geraerts. Il n’est pas encore prêt physiquement à jouer 90 minutes. Mais on a pu voir dimanche qu’il s’agit d’un joueur qui peut apporter une vraie plus-value à l’équipe."

En plus de son but inscrit sur son seul tir cadré, Boniface a réussi deux dribbles sur trois et a profité de son imposant gabarit pour jouer 27 duels. Le beau bébé de 1,89m posera des problèmes à de nombreuses défenses du Royaume. "C’est un joueur qui garde facilement un ballon, qui sait prendre la profondeur et qui est aussi adroit devant le but, analyse Anthony Moris. Il va grandir au fil des semaines dans notre système de jeu et va nous faire du bien. Mais il ne faut pas oublier qu’il n’a que 21 ans : il a encore une très grosse marge de progression. Il ne faut pas le brûler, surtout avec l’enchaînement des rencontres. Il avait en tout cas montré de belles choses à l’entraînement et il le confirme en match."

Pas un deuxième Undav

Vu sa performance contre les Mauves, Victor Boniface a rapidement été comparé à Deniz Undav. Malgré cela, plusieurs différences les opposent en plus du style de jeu loin d’être le même : l’Allemand était arrivé à l’âge de 24 ans à l’Union sans jamais avoir connu le haut niveau. Le Nigérian, qui fêtera ses 22 ans à la fin de l’année, a été deux fois champion de Norvège avec son ex-club de Bodo/Glimt et a déjà joué des matchs européens face à l’AS Rome, le Celtic Glasgow ou l’AZ Alkmaar en Conférence League. Il a aussi connu des galères dans sa jeune carrière lui qui s’est blessé à deux reprises aux ligaments croisés du genou. "Undav jouait dans un autre registre, continue Moris. C’était vraiment un point d’appui alors que Boniface sait aussi prendre la profondeur grâce à sa vitesse d’enchaînement. Mais s’il nous met autant de buts que Deniz la saison dernière, je suis preneur (sourire)."

Reste à voir si la complémentarité avec Dante Vanzeir sera la même qu’entre l’Allemand et le Belge durant les deux dernières saisons. Face à Anderlecht, les deux attaquants n’ont pas beaucoup joué l’un avec l’autre mais sont sortis de la partie avec un but chacun. "Il sait attirer les défenseurs, ce qui me permet de prendre l’espace dans le dos, commente Vanzeir. Ce n’est pas Undav mais il a le même corps que lui. Je me rends compte que je peux faire les mêmes courses et les mêmes appels que la saison dernière. J’espère qu’il sera la révélation de la saison; il a les qualités pour faire quelque chose de beau."