À l'aube de la retraite de Serena Williams, tout le circuit s'incline devant sa carrière

"Son héritage est très vaste et il est difficile de la décrire avec des mots, expliqua Naomi Osaka. Elle a tellement changé notre sport. Je pense que je suis un produit de ce qu’elle a créé. Je ne serais pas ici sans Serena, Venus et toute sa famille. Je suis très reconnaissante. Je pense qu’elle est la plus grande icône de notre sport. En disant cela, je ne veux pas amoindrir ce qu’ont réalisé Federer ou Nadal. C’est ce que je ressens. C’est vraiment un honneur de la voir jouer. Lors de son premier match à Toronto avant qu’elle n’annonce sa proche retraite, j’ai commencé à pleurer parce que je le sentais. Je ne peux pas croire qu’on ne la verra plus. Elle a été un modèle pour les personnes de couleur. Je suis certaine qu’elle a dû franchir de nombreux obstacles pour devenir la femme qu’elle est aujourd’hui."

Les barrières bougées au niveau des discriminations raciales dans un sport essentiellement pratiqué par des blancs il y a 20 ans, Coco Gauff en a profité : "Avant l’arrivée de Serena, il n’y avait pas vraiment d’icône du sport qui me ressemblait. En grandissant, je n’ai jamais pensé que j’étais différente pour une bonne raison, parce que la numéro 1 mondiale me ressemblait. J’ai pu avoir quelques conversations avec elle. Ce qui en ressort, c’est la façon dont elle se comporte. Elle ne se rabaisse jamais. Parfois, comme femme noire dans le monde, vous vous contentez de moins. Pas Serena. Au niveau de sa carrière, elle n’a pas dominé le tennis féminin pendant deux générations. Elle l’a dominé pendant plus de trois générations. Je ne pense pas que quelqu’un d’autre ait fait cela. C’est pourquoi c’est triste de la voir partir, mais en même temps, elle va faire un tas de choses incroyables en dehors des courts."

Du côté des deux jeunes finalistes de l’an dernier, Emma Raducanu et Leylah Fernandez, c’est surtout l’admiration qui émane de leurs discours.

"Serena a tellement accompli dans le jeu, narra la Britannique. Jouer aussi longtemps, je pense que c’est inspirant. Cela montre son dynamisme. C’est assez incroyable à quel point elle a été dominante pendant la majeure partie de sa carrière. J’adore la regarder jouer."

La Canadienne poursuivant le florilège de compliments : "C’est une légende. Elle a tant fait pour notre sport et les joueuses. Mais aussi pour les femmes en général. Elle s’est battue pour nous. Elle a fait des choses incroyables. C’est un peu triste de la voir quitter le circuit. Mais elle a tracé un beau chemin pour toutes les joueuses de la WTA en montrant comment atteindre ses objectifs, exprimer ses pensées, se battre pour ce en quoi on croit."

Le mot de la fin revenant à l’actuelle numéro 1 mondiale, Iga Swiatek : "Serena a tant fait. Honnêtement, pour moi, c’est encore assez surréaliste quand je la vois. J’ai toujours l’impression d’être juste un enfant qui regarde une star jouer. J’ai 21 ans, donc j’ai vu Serena jouer toute ma vie. Elle était partout, toujours dans le dernier carré, en finale ou avec le trophée de vainqueure. Elle a toujours semblé si forte. Mentalement, on peut s’inspirer d’elle. Serena utilisait son statut de première mondiale pour intimider ses adversaires. Et puis, on peut admirer la manière dont elle a géré conjointement sa carrière, ses affaires et le fait d’être maman. C’est tout simplement incroyable."